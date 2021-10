Vídeo: Grupo fica preso em montanha-russa após queda de energia em parque

A equipe do parque demorou cerca de uma hora e meia para resgatar as pessoas presas perto do ponto mais alto da montanha-russa

Na tarde desta sexta-feira, 22, uma queda de energia no Universal Studios em Osaka, no Japão, deixou 35 pessoas presas em uma montanha-russa. De acordo com o operador do local, apesar do susto, ninguém ficou ferido.

A equipe do parque demorou cerca de uma hora e meia para resgatar as pessoas presas perto do ponto mais alto da montanha-russa "Hollywood Dream -The Ride: Backdrop". Assista:

NHKのヘリコプターが午後1時40分頃に撮影した映像によりますと、大阪・此花区にあるテーマパークUSJ=ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでジェットコースターがコース上で停止しています。https://t.co/x16M4FE589#nhk_video pic.twitter.com/JMei9P2itw

O brinquedo, que tem capacidade para 36 pessoas, chama atenção dos visitantes do local por ter uma queda brusca de uma altura de cerca de 43 metros.

De acordo com o portal de notícias “Kansai Transmission and Distribution Inc”. Além da montanha-russa, outras atrações também pararam por conta da queda de energia.

