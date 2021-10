Égua cai em fossa e morre por estresse durante tentativa de resgate

Uma égua de dois anos caiu numa fossa seca e morreu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Na manhã desta sexta-feira, 22, equipes do Corpo de Bombeiros tentaram resgatar o animal, que não resistiu devido ao estresse.

Em entrevista ao Jornal Midiamax, o dono da égua, Luciano da Silva, informou que havia comprado o animal na tarde de quinta-feira, 21. Ele trocou uma motocicleta Honda Biz, no valor de R$ 2 mil, pelo equino. Por volta das 20h, Luciano deixou a égua amarrada no quintal de um vizinho.

Às 5h da manhã desta sexta-feira, o vizinho ouviu um barulho no quintal e viu que a égua tinha caído dentro de uma fossa que estava aberta e seca.

Luciano e seu vizinho tentaram tirar o animal do buraco com uma corda antes da chegada do Corpo de Bombeiros, mas sem sucesso. Foi preciso chamar um guincho para fazer o resgate, mas o estresse do salvamento acabou matando a égua, conforme a equipe responsável.

O dono afirma que não comprou a égua para trabalho com tração, e sim para ter como animal de estimação. “A gente fica triste pelo animal, nem é pelo dinheiro”, disse.





