Menino Yanomami morre e outro está desaparecido após brincarem próximo de garimpo

Um menino indígena, de 5 anos, foi encontrado morto após ser levado pela correnteza do rio Parima, na comunidade Makuxi Yano, em Roraima. A vítima brincava próximo de um maquinário usado no garimpo ilegal dentro da Terra Indígena Yanomami com o seu primo de 4 anos, que ainda está desaparecido.



De acordo com a denúncia do Conselho de Saúde Indígena Yanomami e Ye'kuana (Condisi-YY), lideranças locais afirmaram que as máquinas ficam na beira do rio, e as crianças foram jogadas na água após acionarem "algum objeto". O local fica na região de Alto Alegre, no Norte do estado.



Os indígenas realizaram buscas nesta quarta-feira, 13, segundo o presidente do Condisi-YY, Júnior Hekurari Yanomami. Devido a dificuldade de encontrar o segundo menino, equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Roraima e da Fundação Nacional do Índio (Funai) foram acionadas.



A equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros informou que aguarda a liberação de aeronave do Distrito Sanitário de Saúde Indígena Yanomami (Dsei-Y) para deslocamento até o local, pois a área é de difícil acesso. Segundo Hekurari, o transporte já foi providenciado.

Sobre o assunto Países europeus expõem preocupação com situação de indígenas no Brasil

Em Roraima, ato pede vacinas, prisão de garimpeiros e afastamento do presidente

Fome e falta de conectividade são percalços na educação indígena em Caucaia



Terra Yanomami

Maior reserva indígena do Brasil, a Terra Indígena Yanomami tem 9,6 milhões de hectares entre os estados de Roraima e Amazonas, onde vivem mais de 27 mil indígenas distribuídos em mais de 300 comunidades. Essa terra indígena foi homologada em 1992 e a atividade de garimpo nela é ilegal.



Metade da população desse território, cerca de 14 mil indígenas, mora em comunidades a menos de 5 quilômetros de uma zona de garimpo, segundo levantamento divulgado pelo Instituto Socioambiental (ISA). A estimativa é que mais de 20 mil garimpeiros entram e saem dos territórios indígenas desmatando a floresta, contaminando os rios e disseminando doenças como a Covid-19.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags