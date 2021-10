Cachorro utiliza transporte público diariamente em Istambul

18:54 | Out. 10, 2021

Para algumas pessoas utilizar o transporte público é estressante. Mas para "Boji", o passageiro cachorro, ônibus, trens, metrôs e até balsas são os meios mais divertidos e rápidos para percorrer alguns pontos de Istambul, na Turquia, todos os dias.

A assiduidade do cão cor caramelo chamou a atenção do departamento que cuida dos transportes há alguns meses. De acordo com os funcionários, é como se o animal sempre soubesse exatamente para onde quer ir e vir.

Em entrevista à CNN, Aylin Erol, head de relações com o consumidor do metrô de Istambul, disse que ao observar diariamente o cachorro foi notado um certo comportamento padrão. "Há dois meses, nós notamos um cachorro tentando usar nossos trens, metrôs. Ele sabe para onde vai, ele sabe quando sair, e foi bem interessante. Então, nós começamos a segui-lo e notamos um interessante padrão, como se ele soubesse para onde ir e tivesse um propósito."

O cão ganhou o carisma tanto de funcionários quanto passageiros dos transportes públicos. "Boji", como foi nomeado, percorre cerca de 30 quilômetros e passa por, ao menos, 29 estações de metrô todos os dias. A quilometragem só foi descoberta em agosto desse ano, quando um veterinário implantou um microchip na orelha do animal. O dispositivo está conectado a um aplicativo móvel, que permite ao departamento acompanhar o passageiro canino.

Boji possui perfil no Instagram e conta com mais de 30 mil seguidores. Nas publicações, é comum ver o passageiro de quatro patas transitando pelas estações, sentado em algum banco, tirando um cochilo e até mesmo posando em fotos ao lado de passageiros humanos, que relataram a um jornal turco que o animal é educado, entra e sai dos transportes calmamente e abre espaço aos demais.

