Faxineira encontra envelope com quase R$ 5 mil e devolve ao dono

Gessi Miranda Pereira é a faxineira cujo nome repercutiu nas redes sociais neste domingo, 10. Natural da cidade Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo, Gessi conseguiu encontra o dono de um envelope perdido na rua com a quantidade de quase R$ 5 mil.

A faxineira de 52 anos e mãe de três filhos contou ao jornal Dia a dia que encontrou o dinheiro enquanto voltava para casa do trabalho, mas só soube mesmo do que se tratava quando chegou em sua residência e abriu o envelope, vendo que ali tinha a quantia de R$ 4.750,00 prontos para serem depositados em uma agência bancária.

Ela pensava que, inicialmente, que era de algum aluno ou professor de uma escola próxima ao local onde achou o pacote. “Se eu fosse uma pessoa sem Deus, sem coração, eu teria pegado o dinheiro para mim. Eu não roubei. Eu achei. Mas eu só quero o que é meu, que eu ganho com o meu suor e como resultado do meu trabalho e das minhas forças”, afirmou.

Gessi achou o dono do dinheiro ao procurar por ele na loja de construção que estava indicada no envelope e, logo depois que achou, o devolveu para o proprietário do estabelecimento que ficou surpreso com a ação da faxineira. Ela então a retribuiu com uma recompensa que não foi revelada. Mas a lição que fica é: faça o bem sem ver a quem.



