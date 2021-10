Caso Gabby Petito: o que se sabe da morte da influencer e últimas notícias

Caso do desaparecimento da influencer repercutiu: Gabby Petito estava viajando em uma van com seu noivo, Brian Laundrie, quando despareceu misteriosamente. Após alguns dias de busca o corpo da influencer foi encontrado pelo FBI. Entenda o caso e saiba as últimas notícias

Durante o verão estadunidense, Gabrielle Petito, apelidada carinhosamente de Gabby, deu início a uma viagem de van com seu noivo, Brian Laundrie, com destino aos parques nacionais no oeste dos EUA. Tendo aceitado o pedido de casamento em julho de 2020, os planos para a excursão do casal já estavam em andamento e a jovem documentava suas estadias nos diversos pontos turísticos que passava em seu perfil no Instagram.

Contudo, as fotos sorrindo mascaravam uma realidade diferente. A viagem parecia estar dificultando a convivência e tumultuando o relacionamento do casal - os dois foram vistos discutindo intensamente por pessoas que passavam perto, sendo um dos episódios denunciado as autoridades locais.

De acordo com uma declaração da polícia, baseada em um mandado de busca por um disco rígido externo encontrado no veículo, Petito costumava ligar com frequência para sua mãe, e nessas conversas ela revelava implicitamente que havia “cada vez mais tensão” em seu relacionamento. Entenda mais sobre o Caso Gabby Petito:

Caso Gabby Petito: qual a última vez em que ela foi vista?

Em 24 de agosto, Gabby Petito, de 22 anos, foi vista pela última vez fazendo check-out de um hotel em Salt Lake City com seu parceiro, Brian Laundrie, 23. No final do mesmo mês, as ligações de Gabby para a mãe pararam de ser realizadas, assim como as postagens nas redes sociais. Em 11 de setembro, preocupada, sua família foi à polícia notificar o desaparecimento da influenciadora.

“Ela sumia da internet às vezes, você sabe, enquanto lá fora, fazendo suas coisas e vivendo a sua vida na van, explorando essas áreas diferentes. Não era incomum para ela sumir por alguns dias, mas ela sempre voltava para algum lugar onde conseguisse usar o Wi-Fi para poder postar suas fotos no Instagram, fazer ligações pelo FaceTime e falar com a família”, disse Jim Schmidt, o padrasto de Gabby Petito, quando ela sumiu. A última publicação da influencer no Instagram foi em 25 de agosto.

Em 19 de setembro, o FBI anunciou que as autoridades encontraram restos humanos “consistentes com a descrição de Petito” na área de acampamento disperso de Spread Creek, na Floresta Nacional de Bridget-Teton, no Wyoming, a cerca de 40 quilômetros de distância do local onde Gabby foi vista pela última vez. Mais tarde, testes confirmaram que o corpo era realmente da jovem. Inicialmente, o FBI determinou que a causa para a morte de Gabby foi homicídio.

Caso Gabby Petito: potenciais divergências de jurisdição

Apesar de o corpo de Gabby ter sido encontrado Floresta Nacional de Bridget-Teton, ainda não há confirmação de que ela tenha morrido no local. Segundo o site TMZ, a floresta é território nacional, por isso o FBI tem responsabilidade sobre o caso.

No entanto, caso seja apontado que a influencer não foi assassinada em um local sob jurisdição federal, o caso precisaria ser enviado para autoridades estaduais. Isso poderia resultar em uma divergência quanto a quem julgaria o assassino.

Se não houver uma maneira de determinar onde Gabby foi morta, o padrão de trabalho seguirá focado no local onde o corpo foi encontrado, ainda conforme o site.

Caso Gabby Petito: a busca pelo noivo

Na Flórida, onde o casal morava, Laundrie retornou a casa dos pais sem sua noiva, no dia 1º de setembro, e desapareceu duas semanas depois. Ele foi declarado “pessoa de interesse”, termo informalmente usado nos Estados Unidos para designar um suspeito ou uma pessoa que possa ter relação com algum caso em investigação, mas não foi acusado de nenhum crime. Sua busca está em andamento.

“O FBI está concentrado em localizar Brian e, quando isso ocorrer, os detalhes das acusações serão tratados no fórum apropriado”, disse o advogado Steve Bertolino. As forças policiais encontraram sinais de um acampamento na Reserva Carlton, Flórida, conforme divulgado pela imprensa nessa quarta-feira, 6.

Segundo Bertolino, o pai de Brian se juntou às buscas na Reserva. "Desde que o local foi fechado para o público, ele não pode procurar por Brian no único lugar em que ele e a mulher, Roberta, acreditam que Brian possa estar", explicou o advogado.

Caso Gabby Petito: mãe pede justiça no Twitter

A mãe de Gabby Petito, Nichole Schmidt, criou uma conta no Twitter e, em sua primeira publicação, pediu justiça pela filha. "Mamãe urso está ficando furiosa. Se entregue", escreveu Nichole em 2 de outubro. Na biografia do perfil, Nichole destacou: "Uma mãe em missão, a luta pela mudança e pela prevenção nunca terá fim! Minha Gabby nunca será esquecida!".

Caso Gabby Petito: recompensa por informações ultrapassa R$ 900 mil

Duane Chapman, apresentador de TV conhecido por buscar procurados pela polícia para ganhar as recompensas oferecidas, doou US$ 10 mil para o caso de Gabby. Com essa colaboração, o valor ultrapassa US$ 180 mil (cerca de R$ 960 mil, com a cotação de hoje). Esse dinheiro será direcionado a alguém que forneça pistas confiáveis sobre Brian.

Um representante de Duane informou ao TMZ que o apresentador está determinado a encerrar o caso. Ele acredita que Brian poderia estar na Trilha dos Apalaches, leste dos EUA, onde costumava acampar, e não na Reserva Carlton.

