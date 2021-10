EUA: aposentada acha diamante durante passeio em parque

Gema pesa 4,38 quilates, pouco menos de 1 grama, tem coloração amarelada; parque no estado do Arkansas é conhecido como "mina de diamantes a céu aberto" e tem descobertas constantes de pedras preciosas

Uma aposentada estadunidense encontrou o que foi descrito como "um diamante muito grande" durante passeio em um parque no estado do Arkansas. A gema, de coloração amarelada, pesa 4,38 quilates, o que equivale a pouco menos de um grama.

Noreen Wredberg e o marido, Michael, decidiram se aventurar no parque estadual chamado "Cratera de Diamantes". O local, considerado pelo departamento estadual de turismo como uma "mina a céu aberto aberta ao público", tem descobertas constantes de pedras preciosas.

O casal levou menos de uma hora para encontrar o diamante, após chegar ao parque na manhã de 23 de setembro. Noreen começou as buscas em uma área próxima à entrada da mina, mas o marido sugeriu que fossem para uma região mais aberta e ensolarada, devido à baixa temperatura. Cerca de 40 minutos depois, ela viu a pedra no chão.

Diamante foi analisado por especialista do parque; visitantes podem ficar com as pedras encontradas (Foto: Divulgação/Parque Estadual Cratera dos Diamantes)



A descoberta é o maior diamante encontrado em 2021 no parque, e também o maior em quase um ano: em outubro de 2020, uma pedra de 4,49 quilates foi achada no local. As regras do parque permitem que visitantes fiquem com os diamantes que encontrarem, e há inclusive um especialista de plantão para ajudar a identificar as gemas. Ele analisa e pesa os achados, e emite um certificado com as características da pedra.

Somente este ano, 258 diamantes foram achados no local e, segundo a administração, todo dia uma a duas pedras do tipo são descobertas. Desde a abertura do parque, em 1972, mais de 75 mil diamantes já foram encontrados.

