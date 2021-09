Havaí: vulcão Kilauea entra em erupção

Vulcão é o mais ativo do arquipélago, e esteve em erupção quase continuamente entre 1983 e 2018; última movimentação de lava no Kilauea havia sido em maio deste ano

O vulcão Kilauea, mais ativo do Havaí, voltou a entrar em erupção na noite dessa quarta-feira, 30, horário de Brasília (tarde de quarta-feira, no horário local). Segundo o Serviço Sismológico Estadunidense (USGS), foi identificada atividade na cratera de Halema'uma'u.

Sobre o assunto Atividade do vulcão das Canárias tem queda acentuada nas últimas horas

Lava de vulcão das Canárias chega ao mar

Até o momento, não há registro de danos estruturais causados pela erupção. A atividade do vulcão se encontra limitada a uma área do Parque Nacional de Vulcões do Havaí, em região fechada à visitação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O único perigo no momento é a redução de visibilidade causada pela fumaça da erupção. O USGS elevou o nível deste parâmetro, para voos na região, de laranja para vermelho.

O Kilauea esteve em erupção quase contínua entre 1983 e 2018, com fluxo de lava em diversas aberturas. Nos últimos três anos, a atividade tem sido menos intensa, mas segue acontecendo: o último registro foi entre dezembro de 2020 e maio deste ano.

Tenha acesso a reportagens especiais. Assine O POVO+ clicando aqui

Mais notícias internacionais

Sobre o assunto Terremoto atinge México na madrugada desta quarta-feira, 8

Pesquisa mostra que Brasil já foi atingido por tsunami há 200 anos

Terremoto provoca cenas de pânico em Melbourne

Grécia: terremoto atinge ilha de Creta na madrugada desta segunda-feira

Tags