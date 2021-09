Inglaterra: criminosos furtam 30 mil litros de combustível em posto

Criminosos equipados com dois caminhões-tanque furtaram 30 mil litros de diesel de um posto na cidade de Portsmouth, na Inglaterra. O incidente aconteceu no último sábado, 25, e foi noticiado pela BBC.

Segundo o dono do posto, Dav O'Donnell, o furto aconteceu de madrugada. As câmeras de segurança do local registraram o crime, cujo prejuízo foi estimado pelo proprietário em cerca de £ 45 mil (aproximadamente R$ 330 mil).

Sobre o assunto PMI composto do Reino Unido cai em setembro a 54,1, menor nível em 7 meses

Com escassez de caminhoneiros, falta de gasolina se agrava no Reino Unido pela compra por pânico

Militares britânicos dirigirão carretas na crise da gasolina pós-Brexit

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O local é um posto de parada, onde caminhoneiros podem estacionar os veículos, tomar banho e descansar em pausas nas viagens. No estabelecimento há um posto de combustível, que foi temporariamente fechado após o furto.

Reino Unido tem desabastecimento de combustível pós-Brexit

Uma das explicações para o crime é o desvio de combustível para o mercado ilegal. Nas últimas semanas, o Reino Unido tem enfrentado uma crise de desabastecimento, devido às restrições econômicas após a saída do país da União Europeia, o chamado Brexit.

Entre outros problemas, a mudança gerou falta de caminhoneiros: com novas regras para entrada de estrangeiros no país, não há motoristas para entregar o combustível - que segue com produção regular - aos postos. Diversos estabelecimentos do setor têm fechado, na última semana, por falta de produto para venda.

Como resultado, filas imensas se formaram nos estabelecimentos ainda com estoque e preços subiram. Brigas entre motoristas chegaram a ser registradas nos postos.

Mais notícias internacionais

Sobre o assunto China vai estabelecer regras para algoritmos de empresas de tecnologia

Alemanha tem Parlamento mais diversificado da sua história

Talibãs descobrem os parques de diversões do Afeganistão

Nepal introduz pela primeira vez o terceiro gênero no censo

Índia anuncia produção de nova vacina contra a covid-19

Disputa entre gangues deixa 100 mortos em prisão no Equador

Pica-pau que inspirou personagem de desenho será declarada extinto

Havaí: vulcão Kilauea entra em erupção

Tags