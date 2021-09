Pica-pau que inspirou personagem de desenho será declarada extinto

O pica-pau-bico-de-marfim será declarado extinto pelo Serviço de Peixes e Vida Selvagem dos Estados Unidos. A espécie se tornou famosa, principalmente entre brasileiros, por inspirar o desenho Pica-Pau. O desaparecimento é decorrente da degradação ambiental. Além do pássaro, a entidade também anunciou outras 22 espécies que correm o risco de desaparecer do globo.

“Os impactos das mudanças climáticas, juntamente com a perda e degradação do habitat, estão empurrando cada vez mais espécies de vida selvagem para o limite. Hoje estamos anunciando etapas críticas para garantir que a lei possa ajudar a conservar as aves hoje e no futuro", explicou a secretária do Interior, dos EUA, Deb Haaland.

Sobre o assunto Presidente da Coreia do Sul sugere banir consumo de carne de cachorro

Rani, a menor vaca do mundo, é reconhecida no recorde Guinness em homenagem póstuma

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com o jornal The New York Times, as espécies que correm o risco de desaparecer correspondem a 11 pássaros, oito mexilhões de água doce, dois peixes, um morcego e uma planta. "Cada uma destas 23 espécies representa uma perda permanente da herança natural de nossa nação e da biodiversidade global. É um lembrete desalentador que a extinção seja uma consequência da mudança ambiental causada pelos humanos", disse Bridget Fahey, que supervisiona a classificação de espécies do Serviço de Peixes e Vida Selvagem.

Sucesso no Brasil

Estreado em setembro de 1950, na extinta TV Tupi, o Pica-Pau foi o primeiro desenho exibido na televisão brasileira. O programa era exibido com o áudio original, em inglês, e tinha o auxílio de legendas. Atualmente, o desenho ainda é exibido pela Rede Record.



Tags