Pesquisa mostra que Brasil já foi atingido por tsunami há 200 anos

Pesquisadores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), que fazem parte do Centro de Pesquisas e Estudos sobre Desastres (Cepedes), em parceria com pesquisadores portugueses, encontraram, em 2020, evidências físicas de que um tsunami já ocorreu nas praias da costa do Brasil em 1755. Tsunamis são ondas gigantes provocadas pelo movimento de terra submarino ou erupção vulcânica.

A discussão acerca de tsunamis voltou depois de estudos aumentarem o nível de alerta para possível erupção do vulcão Cumbra Vieja, na ilha La Palma, localizada nas Ilhas Canárias, que poderia causar um tsunami em países banhados pelo Oceano Atlântico, incluindo o Brasil.

De acordo com o estudo de 2020, o tsunami que ocorreu em 1755 teria sido resultado de um terremoto que atingiu Lisboa, capital de Portugal, à época. Até o ano passado, o tsunami no Brasil só estava registrado em manifestações artísticas e documentos históricos (livros, cartas e quadros). O estudo da UERJ começou com o levantamento histórico do professor Alberto Veloso, da Universidade de Brasília (UnB), em seu livro “Tremeu a Europa e o Brasil também”.

Os cientistas percorreram 270 quilômetros em 22 praias do Rio Grande do Norte até o Sul de Pernambuco em um trabalho de campo com quatro pontos de coleta de amostras. “No material coletado, encontramos elementos químicos que não eram para ser encontrados ali, mas sim em regiões com mais profundidade. Ou seja, algo trouxe aqueles elementos até ali”, explica o professor Francisco Dourado, que liderou a pesquisa.

O tsunami de 1755



As ondas gigantes inundaram até 4 km da linha de costa, principalmente em locais com influência de rios, como a região da Ilha de Itamaracá e Tamandaré, em Pernambuco e em Lucena, na Paraíba. A inundação foi de 300 a 800 metros. As ondas não chegaram muito altas, mas o volume de água foi grande.



Além da costa nordestina, os relatos afirmam que as ondas teriam chegado também ao Rio de Janeiro, no sudeste do País.



