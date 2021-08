Cineasta afegÃ£ pede ajuda em comunicado durante tomada pelo TalibÃ£

Sahraa Karimi fez um apelo à comunidade internacional de cinema sobre a situação enfrentada no Afeganistão com relatos fortes por meio de uma carta aberta e um vídeo

A cineasta afegã Sahraa Karimi, por meio de uma carta aberta e de um vídeo no Twitter, pediu ajuda das comunidades de cinema ao redor do mundo para a situação enfrentada em seu país após a tomada do Afeganistão pelo Talibã. Ela é a primeira e única mulher a ter um doutorado em Cinema em seu país.

“Estou escrevendo isto com o coração partido e com a profunda esperança de que você se junte a nós para salvar meu país do Talibã. Eles massacraram nosso povo, sequestraram muitas crianças, mataram uma mulher em nome do vestido, torturaram e mataram um de nossos comediantes favoritos, mataram um poeta pré-histórico. Eles mataram pessoas ligadas ao governo, alguns de nós foram enforcados em público e deslocaram milhões de famílias”, relata Karimi em um trecho da carta.

Entre as pessoas que apoiaram Karimi após seu comunicado, estão a cineasta indiana Leena Manimekalai, o diretor irlândes Mark Cousins, o diretor indiano Vivek Ranjan Agnihotri e o cineasta indiano Anurag Kashyap.

Além de descrever o terror enfrentado, a cineasta também compartilhou imagens de cenas fortes do aeroporto de Cabul, em que inúmeras pessoas aparecem presas enquanto tentam fugir do Talibã. Entre essas pessoas, ao menos cinco morreram enquanto tentavam desesperadamente fugir. Com a tomada pelo grupo extremista, o Afeganistão não participará das paralimpíadas.

Leia a carta aberta de Sahraa Karimi na íntegra:

"A todas as comunidades de cinema do mundo e a quem ama filmes e cinema,

Meu nome é Sahraa Karimi, diretora de cinema e atual diretora-geral da Afghan Film, a única empresa cinematográfica estatal no Afeganistão, fundada em 1968.

Escrevo a você com o coração partido e uma profunda esperança de que possa se juntar a mim na proteção de meu belo povo, especialmente os cineastas do Talibã.

Nas últimas semanas, o Talibã conquistou o controle de muitas províncias. Eles massacraram nosso povo, sequestraram muitas crianças, venderam meninas como noivas para seus homens, assassinaram uma mulher por seu traje, torturaram e assassinaram um de nossos amados comediantes, assassinaram um dos nossos poetas e historiadores, assassinaram o chefe da Cultura e dos meios de comunicação do governo, têm assassinado pessoas afiliadas ao governo, enforcaram publicamente alguns dos nossos homens, deslocaram centenas de milhares de famílias.

As famílias seguem acampadas em Cabul após fugirem dessas províncias e estão em condições insalubres. Há saques nos acampamentos, e bebês estão morrendo por não terem leite. É uma crise humanitária, mas o mundo está em silêncio. Acostumamo-nos a este silêncio, mas sabemos que não é justo. Sabemos que essa decisão de abandonar nosso povo está errada, e que essa retirada precipitada das tropas americanas é uma traição ao nosso povo e a tudo o que fizemos quando os afegãos venceram a Guerra Fria para o Ocidente.

Nosso povo foi esquecido. Agora após vinte anos de ganhos imensos para nosso país, especialmente para nossas gerações mais jovens, tudo pode ser perdido novamente neste abandono.

Precisamos de sua voz. A mídia, os governos e as organizações humanitárias mundiais estão convenientemente em silêncio, como se o tal 'acordo de paz' com o Talibã fosse legítimo. Nunca foi legítimo. Reconhecê-lo deu-lhes confiança para voltar ao poder. O Talibã tem brutalizado nosso povo durante todo o processo das negociações. Tudo o que trabalhei muito para construir como cineasta em meu país corre o risco de acabar.

Se o Talibã assumir o controle, eles vão banir toda a arte. Eu e outros cineastas podemos ser os próximos em sua lista de alvos. Eles vão tirar os direitos das mulheres: seremos empurrados para as sombras de nossas casas e de nossas vozes, e nossa expressão será abafada no silêncio. Quando o Talibã esteve antes no poder, nenhuma menina frequentava escolas. Desde que o grupo deixara o controle do país, mais de 9 milhões de meninas afegãs se matricularam na escola. Isso é incrível. Herat, a terceira maior cidade que acabou de ser dominada pelo Talibã, tinha quase 50% de mulheres em sua universidade. São ganhos incríveis que o mundo mal conhece. Nessas poucas semanas, porém, o Talibã destruiu muitas escolas, e 2 milhões de meninas foram forçadas a deixar a escola novamente.

Não entendo este mundo. Não entendo o silêncio (do mundo). Vou ficar e lutar pelo meu país, mas não posso fazer isso sozinha. Preciso de aliados como você. Ajude-nos a fazer com que o mundo se preocupe com o que está acontecendo conosco.

Ajude-nos informando aos meios de comunicação mais importantes de seus países o que está acontecendo aqui no Afeganistão. Sejam nossas vozes fora do Afeganistão. Se o Talibã assumir o controle de Cabul, talvez não tenhamos acesso à internet ou a qualquer ferramenta de comunicação. Por favor, envolva seus cineastas e artistas para nos apoiar e ser nossa voz. Esta guerra não é uma guerra civil. É uma guerra por procuração, é uma guerra imposta. Por favor, compartilhe este fato com sua mídia e escreva sobre nós em suas redes sociais. O mundo não deve virar as costas para nós.

Precisamos do seu apoio e da sua voz em nome das mulheres, crianças, artistas e cineastas afegãos. Esse apoio seria a maior ajuda de que precisamos agora.

Por favor, ajude-nos a fazer com que este mundo não abandone o Afeganistão. Por favor, ajude-nos antes que o Talibã assuma o controle de Cabul. Temos tão pouco tempo, talvez dias."

