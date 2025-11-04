Seu nome é popular ou raro? Veja como pesquisar

IBGE disponibiliza mais de 130 mil nomes próprios e mais de 200 mil sobrenomes, / Crédito: Reprodução/ Defensoria

Se você já se perguntou se o seu nome ou sobrenome é comum no Brasil, agora há uma ferramenta que responde e de forma bastante detalhada. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) lançou a segunda edição de sua base de dados chamada “Nomes no Brasil”, com informações do Censo Demográfico de 2022.

Uma curiosidade: no ranking de sobrenomes, “Silva” lidera com 16,76% da população brasileira registrada com esse sobrenome. Já no caso dos nomes próprios, “Maria” e “José” continuam no topo da lista. Como saber na prática 1. Acesse o site da base de dados do IBGE “Nomes no Brasil”.

2. Digite o nome próprio ou sobrenome que deseja consultar.

3. Veja quantas pessoas no Brasil têm aquele nome ou sobrenome, como ele se distribui por estado ou município, e em que décadas ele foi mais utilizado.

4. Utilize filtros como década de nascimento ou sexo para refinar a busca e ver se o nome foi mais frequente em gerações anteriores ou está em alta. Seu nome é popular ou raro? Por que isso importa Saber se seu nome é comum ou raro pode ser mais do que curiosidade, tem aplicações práticas e culturais. Para áreas como marketing, pesquisa de mercado e genealogia, entender a popularidade de nomes permite traçar perfis de público ou tendências.