Seu nome é popular ou raro? Veja como pesquisar

Seu nome é popular ou raro? Veja como pesquisarA base de nomes do IBGE é uma ferramenta fácil de usar para descobrir se o seu nome ou sobrenome é comum ou raro no Brasil. Confira como pesquisar
Se você já se perguntou se o seu nome ou sobrenome é comum no Brasil, agora há uma ferramenta que responde e de forma bastante detalhada.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) lançou a segunda edição de sua base de dados chamada “Nomes no Brasil”, com informações do Censo Demográfico de 2022.
Confira a seguir quais nome são os mais comuns e como pesquisar se o seu está na lista.
Seu nome é popular ou raro? O que a pesquisa traz
Na nova edição, o IBGE disponibiliza mais de 130 mil nomes próprios e mais de 200 mil sobrenomes, organizados por gênero, década de nascimento, letra inicial e localidade: seja município, unidade da federação ou o país como um todo.
É possível acessá-la e descobrir, por exemplo, quantas pessoas têm determinado nome ou sobrenome, qual a mediana de idade para esse nome e como ele se distribui geograficamente.
Uma curiosidade: no ranking de sobrenomes, “Silva” lidera com 16,76% da população brasileira registrada com esse sobrenome. Já no caso dos nomes próprios, “Maria” e “José” continuam no topo da lista.
Como saber na prática
1. Acesse o site da base de dados do IBGE “Nomes no Brasil”.
2. Digite o nome próprio ou sobrenome que deseja consultar.
3. Veja quantas pessoas no Brasil têm aquele nome ou sobrenome, como ele se distribui por estado ou município, e em que décadas ele foi mais utilizado.
4. Utilize filtros como década de nascimento ou sexo para refinar a busca e ver se o nome foi mais frequente em gerações anteriores ou está em alta.
Seu nome é popular ou raro? Por que isso importa
Saber se seu nome é comum ou raro pode ser mais do que curiosidade, tem aplicações práticas e culturais. Para áreas como marketing, pesquisa de mercado e genealogia, entender a popularidade de nomes permite traçar perfis de público ou tendências.
Além disso, o levantamento do IBGE revela elementos culturais e históricos: mudanças nas preferências por nomes próprios refletem modas, influências de personalidades ou até fenômenos demográficos.
Por exemplo, nomes clássicos como “Osvaldo” ou “Terezinha” têm idade mediana mais alta, enquanto nomes mais recentes como “Gael” ou “Helena” têm mediana de idade menor. Isso mostra a entrada desses nomes entre as gerações mais jovens.
Se ao consultar seu nome o número for muito elevado, digamos milhares ou mais, isso indica que se trata de um nome popular.
Se o número aparecer bem reduzido ou não for divulgado (o IBGE restringe divulgação de dados para termos com menos de 20 incidências por motivos de sigilo), seu nome é mais raro ou pouco usado.
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente