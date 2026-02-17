Suspeita de matar idoso no bairro Pedras é presa em Fortaleza

Suspeita de matar idoso em latrocínio no bairro Pedras é presaA vítima do crime foi identificada como sendo Nilo Sergio Marques. Já a suspeita é Isis Cavalcante Oliveira, de 27 anos
Resumo
Caso é descrito pela SSPDS como latrocínio, roubo com resultado morte
Suspeita do crime foi presa no bairro Benfica no mesmo dia
Bens e valores da vítima foram encontrados com ela.
Um idoso de 73 anos foi morto em um latrocínio registrado nessa segunda-feira, 16, no bairro Pedras, em Fortaleza.
Uma suspeita do crime foi presa, ainda em estado de flagrante, por policiais da 10ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (10ª DHPP).
A vítima do crime foi identificada como sendo Nilo Sergio Marques. Já a suspeita é Isis Cavalcante Oliveira, de 27 anos. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o crime foi praticado a golpes de um objeto contundente.
“Após diligências e oitivas, a Polícia Civil localizou e prendeu a suspeita em um estabelecimento comercial do bairro Benfica”, afirmou a SSPDS.
“Com ela, os agentes apreenderam aparelhos celulares, além de três vias de CNH, documentos de um veículo e cartões de crédito. Os objetos foram subtraídos da vítima logo após o crime”.
Submetida à audiência de custódia nesta terça-feira, 17, Isis teve a prisão preventiva decretada pela Justiça.
“Ademais, é de se observar que a conduta delitiva revela-se concretamente grave, pois o agente, utilizando-se de arma branca, subtraiu bens e valor em elevada quantia em dinheiro da vítima, idoso que, pela idade, pode ser considerado pessoa em condição de vulnerabilidade, ceifando sua vida executando o crime com modo de execução cruel, causando intenso sofrimento ao ofendida, circunstâncias estas que, no caso, indicam a intensa lesividade da ação criminosa, demonstrando, com isso, a gravidade concreta das condutas delitivas”, afirmou na decisão o juiz Tacio Gurgel Barreto.
