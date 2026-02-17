Suspeita de matar idoso no bairro Pedras é presa em Fortaleza

A vítima do crime foi identificada como sendo Nilo Sergio Marques. Já a suspeita é Isis Cavalcante Oliveira, de 27 anos

Um idoso de 73 anos foi morto em um latrocínio registrado nessa segunda-feira, 16, no bairro Pedras , em Fortaleza .

Uma suspeita do crime foi presa , ainda em estado de flagrante , por policiais da 10ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa ( 10ª DHPP ).

A vítima do crime foi identificada como sendo Nilo Sergio Marques. Já a suspeita é Isis Cavalcante Oliveira, de 27 anos. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o crime foi praticado a golpes de um objeto contundente.

“Após diligências e oitivas, a Polícia Civil localizou e prendeu a suspeita em um estabelecimento comercial do bairro Benfica”, afirmou a SSPDS.



“Com ela, os agentes apreenderam aparelhos celulares, além de três vias de CNH, documentos de um veículo e cartões de crédito. Os objetos foram subtraídos da vítima logo após o crime”.