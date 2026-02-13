Suspeito de incendiar loja em Fortaleza é solto

Homem ateou fogo em loja de shopping localizado no Mondubim. Bombeiros foram acionados para apagar o incêndio / Crédito: divulgação/Assessoria de comunicação do Corpo de Bombeiros

A Justiça do Ceará concedeu liberdade provisória, mediante uso de tornozeleira eletrônica, a Lucas Mendonça Rodrigues, preso em flagrante após atear fogo em uma loja de calçados que fica dentro do shopping Solares, na avenida Valdir Diogo, no bairro Novo Mondubim, em Fortaleza. O crime ocorreu na madrugada da última quinta-feira 12, por volta das 4h. A decisão foi proferida nesta sexta-feira, 13, pela 17ª Vara Criminal, vara de audiências de custódia.

Conforme decisão obtida pelo O POVO, o magistrado homologou o flagrante, mas entendeu que não havia necessidade de manter a prisão preventiva, uma vez que o autuado é réu primário, possui bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito como marceneiro.

De acordo com o auto de prisão, Lucas foi detido logo após causar o incêndio que destruiu completamente a estrutura da loja Havaianas. Não houve feridos e o crime não envolveu o emprego de arma de fogo ou violência física direta contra pessoas. Defesa afirmou que suspeito sofria perseguição por organização criminosa Em depoimento, a defesa relatou que o suspeito vinha sofrendo "situações de perseguição prévia e intimidação por organização criminosa". O magistrado observou que o homem apresentava uma "séria lesão na mão", fato que deverá passar por averiguação detalhada durante a instrução do processo. Lucas deverá cumprir uma série de medidas cautelares pelo prazo inicial de seis meses. Além do monitoramento eletrônico, ele está sujeito a proibição de sair de casa das 19h às 07h, inclusive aos finais de semana e feriados, salvo para trabalho comprovado.

Além disso, está proibido de se aproximar da loja vitimada, não poderá se ausentar de Fortaleza por mais de oito dias sem comunicação prévia à Justiça e deve se apresentar mensalmente à Coordenadoria de Alternativas Penais. O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) não solicitou a conversão da prisão em preventiva durante a audiência. Suspeito quebrou parede para se esconder Segundo o relatório da 4ª Companhia do 1º Batalhão de Bombeiros Militar, no quartel do José Walter, a equipe foi acionada às 3h54min para a ocorrência no interior do Shopping Solares.