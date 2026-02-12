Mandante da execução de mulher em ônibus é condenado

Mulher foi morta tiros dentro de ônibus, na avenida Sargento Hermínio, no bairro Monte Castelo, em Fortaleza / Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

O Conselho de Sentença da 6ª Vara do Júri de Fortaleza condenou, nessa quarta-feira, 11, o réu Rafael Ferreira Castro a uma pena de 42 anos, cinco meses e dez dias de reclusão. O POVO teve acesso à sentença judicial. Apontado como chefe de uma facção criminosa, ele foi julgado por ordenar a execução de uma mulher que sofria de transtornos mentais, sob a justificativa de que as crises dela "atrapalhavam" as atividades do tráfico de drogas na região.

De acordo como Tribunal de Justiça (TJCE), o julgamento, realizado no Fórum Clóvis Beviláqua, começou às 9 horas e foi concluído às 15 horas.

O réu foi condenado por homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, além dos crimes de corrupção de menores e organização criminosa. Ele iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. Vítima foi morta quando embarcava em um ônibus O caso foi registrado em julho de 2025, quando a vítima foi executada no interior de um ônibus. Segundo a investigação, a ordem para o crime partiu de Rafael, mas a execução teve o envolvimento de adolescentes, o que fundamentou a condenação do réu também por corrupção de menores. A denúncia do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) verificou que a vítima não tinha envolvimento com o crime organizado, mas sofria de problemas psiquiátricos graves. Frequentemente, ela entrava em crise, gritava ou causava tumulto, o que levava vizinhos e populares a acionarem a Polícia Militar para conter a situação ou prestar socorro.