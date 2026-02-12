Chefe de facção que mandou matar advogado morre em confronto

Breno Xavier era foragido do Ceará e foi morto a tiros durante operação policial em São Paulo / Crédito: Arquivo pessoal/ Redes sociais Breno Xavier

Uma operação das Polícias Civis do Ceará (PC-CE) e de São Paulo (PCSP) resultou, na tarde desta quarta-feira, 11, na localização e morte de Breno Araújo Xavier da Silva, conhecido como "Breno Blindado". Apontado como chefe da facção criminosa Comando Vermelho (CV) e mandante de execuções no Ceará, ele estava escondido em uma casa em Atibaia, no interior paulista. O delegado Icaro Coelho, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do Ceará, que participou da ação, detalhou a ofensiva. Segundo a autoridade policial, o alvo possuía três mandados de prisão em aberto e estava armado.

"Em ação conjunta entre as polícias civis do Ceará e de São Paulo, foi neutralizado o indivíduo Breno Araújo Xavier da Silva, vulgo Blindado ou Arsenal, na cidade de Atibaia. Por ocasião da sua prisão, Breno reagiu na posse de pistola, fuzil e granadas", explicou o delegado.

Conforme a autoridade policial, as equipes revidaram na ação. "A Polícia Civil precisou agir de forma firme, de modo que ele foi lesionado, socorrido, porém não sobreviveu aos ferimentos", completou Icaro Coelho. Execuções que vitimaram advogado e personal treiner O delegado ressaltou que as ordens de prisão referiam-se a "investigações de ampla repercussão na nossa cidade". Um desses casos é referente a um crime registrado em maio de 2025, referente a execução do advogado criminalista Sílvio Vieira da Silva, morto a tiros no bairro Genibaú, em Fortaleza.