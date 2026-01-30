Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Pré-Carnaval no Mercado dos Pinhões reúne fantasias e público diverso

Pré-Carnaval no Mercado dos Pinhões reúne fantasias e público diverso

Com apresentação musical do Bloco Luxo da Aldeia, as festividades iniciaram na noite desta sexta-feira, 30
Autor Penélope Menezes
Autor
Penélope Menezes Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Três crianças brincavam na frente do palco, ora de futebol, ora de um vôlei improvisado, 10 minutos antes da programação de Pré-Carnaval no Mercado dos Pinhões iniciar na noite desta sexta-feira, 30. Quando erravam a mira e a bola saía do controle, algum folião perdido chutava o objeto de volta, e o jogo recomeçava.

É a chegada do Bloco Luxo da Aldeia, responsável pela apresentação no polo carnavalesco às 19 horas, que de súbito muda o cenário: somem as crianças, entram os adultos, trajando fantasias que variam do simples adereço na cabeça às vestimentas elaboradas.

“Nós temos um grupo que está chegando, são as ‘Minas Fantasiosas’. A gente elabora, desde o meio do ano, as fantasias que vamos sair no Pré e no Carnaval. Essa é uma fantasia que a gente está de abelha e de flor”, diz a professora Alana Freire, 40, antes de completar o tema, em tom musical: “Eu queria ser uma abelha para pousar na sua flor…”

Ao lado de mais dois amigos, entre eles a escritora Aline Mendes, 42, o trio explica que, apesar da produção anual de fantasias, a escolhida da noite era uma repetição do Carnaval passado — “Até porque fazer mil fantasias todo ano não dá certo”.

O costume surgiu ainda na faculdade, limitando-se às tiaras personalizadas. Aos poucos, a evolução passou a abarcar a fantasia completa e, em 2015, Aline chegou para completar o grupo de foliões, que mantém em segredo os próximos trajes a serem usados.

Em um breve intervalo do show, a Corte Momina 2026 sobiu ao palco, apresentando ao público o Rei Momo, a Rainha e a Princesa do Carnaval de Fortaleza. O escolhido para viver o soberano carnavalesco é Francisco Rafael do Nascimento Rodrigues, enquanto Amanda Camelo Martins representa a monarca. A realeza fica completa com Karolina Letícia de Araújo Batista.

A aproximação das 20 horas fez o público continuar a se expandir. Passar entre os foliões é impossível sem um “com licença” murmurado instintivamente ou — na presença do som alto — gestos que possam representar o mesmo pedido.

É por volta desse horário que Regina Brito, 70, chega acompanhada das amigas. “Foi Carnaval, eu estou dentro. Ah, minha filha, eu não perco. Pode ter a idade que eu tenha… 70 anos, o que é que tem? É aí que eu brinco”, celebra a aposentada.

A tiara que está usando (“Musa do Verão”) é um adereço comprado especialmente para a folia. “Em casa, eu estava com meu filho, e disse: ‘Preciso ir renovar meus adereços’. E ele foi comigo. Aí já me enfeitei toda, já comprei tudo novo”.

Carnaval 2026: Yasmin Sensação é confirmada em Fortaleza | SAIBA MAIS

Pré-Carnaval no Mercado dos Pinhões: festividade também impulsiona vendas

FORTALEZA, CE, BR 26.01.30 Pré-carnaval no Mercado dos Pinhões (Fco Fontenele/O POVO)
FORTALEZA, CE, BR 26.01.30 Pré-carnaval no Mercado dos Pinhões (Fco Fontenele/O POVO) Crédito: FCO FONTENELE
FORTALEZA, CE, BR 26.01.30 Pré-carnaval no Mercado dos Pinhões (Fco Fontenele/O POVO)
FORTALEZA, CE, BR 26.01.30 Pré-carnaval no Mercado dos Pinhões (Fco Fontenele/O POVO) Crédito: FCO FONTENELE
FORTALEZA, CE, BR 26.01.30 Pré-carnaval no Mercado dos Pinhões (Fco Fontenele/O POVO)
FORTALEZA, CE, BR 26.01.30 Pré-carnaval no Mercado dos Pinhões (Fco Fontenele/O POVO) Crédito: FCO FONTENELE
FORTALEZA, CE, BR 26.01.30 Pré-carnaval no Mercado dos Pinhões (Fco Fontenele/O POVO)
FORTALEZA, CE, BR 26.01.30 Pré-carnaval no Mercado dos Pinhões (Fco Fontenele/O POVO) Crédito: FCO FONTENELE
FORTALEZA, CE, BR 26.01.30 Pré-carnaval no Mercado dos Pinhões (Fco Fontenele/O POVO)
FORTALEZA, CE, BR 26.01.30 Pré-carnaval no Mercado dos Pinhões (Fco Fontenele/O POVO) Crédito: FCO FONTENELE

Além dos adereços, o barulho dos leques antecipa a chegada do vendedor Alexandre Sousa, 45, que trabalha no Pré e no Carnaval desde 2020. A entrevista mal havia começado quando precisou ser pausada — um cliente queria saber o valor dos produtos.

Com bom-humor, Alexandre brinca que a repórter “deu sorte” e manda um recado aos futuros fregueses: “Vou passar um pouco da minha programação. Hoje, sexta-feira, eu estou no Mercado. Amanhã, estarei na Praia de Iracema e domingo, no Raimundo do Queijo”.

O preço dos leques, explica o comerciante, varia de R$ 25 a R$ 30, com o modelo de glitter alcançando o maior valor. “Mas conversando, pechinchando, a gente faz um descontinho camarada para os foliões aqui”.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar