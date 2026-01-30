Fortaleza deve realizar busca por crianças para vagas em creches

Cerca de três mil crianças esperam por vagas em creches / Crédito: FÁBIO LIMA

A Prefeitura de Fortaleza anunciou que vai realizar busca ativa de pais e responsáveis de crianças para informá-los sobre a disponibilidade de vagas em creches da rede municipal. De acordo com a Prefeitura, a fila de espera de cinco mil crianças foi zerada, mas há uma nova demanda, que totaliza 3 mil vagas. Segundo o secretário da Educação, Idilvan Alencar, o Município deixará de esperar que as famílias procurem espontaneamente o sistema.

