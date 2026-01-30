Fortaleza deve realizar busca por crianças para vagas em creches

Fortaleza deve realizar busca por famílias para informar sobre vagas em crechesBusca ativa deve ser realizada a partir de 2026. Atualmente, cerca de três mil crianças esperam por vagas em creches de Fortaleza
A Prefeitura de Fortaleza anunciou que vai realizar busca ativa de pais e responsáveis de crianças para informá-los sobre a disponibilidade de vagas em creches da rede municipal. De acordo com a Prefeitura, a fila de espera de cinco mil crianças foi zerada, mas há uma nova demanda, que totaliza 3 mil vagas.
Segundo o secretário da Educação, Idilvan Alencar, o Município deixará de esperar que as famílias procurem espontaneamente o sistema.
A proposta é, por meio de um Registro Único, identificar essas famílias e orientá-las sobre vagas disponíveis em creches alternativas, mas ainda próximas às residências. A informação foi divulgada nesta sexta-feira, 30, durante a primeira reunião do secretariado de 2026. O evento ocorreu no Gran Mareiro Hotel, na Praia do Futuro.
“Nós vamos atrás das mães, seja no trabalho ou em casa. Vamos adotar uma postura ativa, não esperar que a família fique aguardando uma vaga na creche. Vamos dizer: ‘Olha, não tem vaga aqui, mas tem bem ali, próximo da sua casa”, afirmou Idilvan Alencar.
Em 2025, a Prefeitura de Fortaleza anunciou que cinco mil crianças em idade de educação infantil estavam na fila por vagas em creches na Capital.
"Nós conseguimos abrir cinco mil vagas. A fila foi zerada? Não. Hoje, já existem aproximadamente mais de três mil pessoas aguardando. Isso mostra que muitas famílias sequer buscavam vagas antes, porque elas simplesmente não existiam. O registro, portanto, era subestimado", detalhou o secretário.