Disputa por box no Beco da Poeira teria motivado execução de mulher no Passaré

Um vizinho foi preso suspeito de ser o executor e uma mulher apontada como mandante do crime também foi detida
Atualizado às Autor Jéssika Sisnando
Jéssika Sisnando Repórter
Uma disputa comercial envolvendo um ponto no Centro de Pequenos Negócios (o antigo Beco da Poeira), no Centro de Fortaleza, é a principal linha de investigação para um homicídio registrado no bairro Passaré.

Um vizinho das vítimas foi preso suspeito de ser o executor e uma mulher foi detida apontada como mandante.

De acordo com os autos, Vera Sousa Silva foi executada a tiros na noite da segunda-feira, 26, em uma ação que também deixou o marido ferido. O suspeito do crime, Paulo Henrique dos Santos Silva, foi preso em flagrante por equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Ele era vizinho das vítimas.

Segundo o inquérito policial da Polícia Civil do Ceará, obtido pelo O POVO, o crime ocorreu por volta das 19h10min, na rua Professor José Silveira. O casal trafegava em uma motocicleta quando foi interceptado por um homem que pilotava uma Honda Bros vermelha. 

O criminoso emparelhou o veículo e efetuou os disparos contra Vera, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O marido dela também foi baleado, mas sobreviveu. Mesmo ferido, o sobrevivente conseguiu reconhecer o atirador e informou aos policiais que o autor dos disparos era o seu vizinho, Paulo Henrique. O suspeito trabalhava como segurança no Beco da Poeira. 

Suposta mandante do crime foi presa 

A investigação aponta que o ataque foi uma execução motivada pela posse de um box no Beco da Poeira. Paulo Henrique foi preso como o executor do crime, mas a Polícia Civil apura a participação de outras pessoas.

A vítima havia registrado Boletins de Ocorrência por ameaça e injúria, que seriam referentes a desavença sobre o ponto de vendas no Centro de Fortaleza.

O depoimento de uma testemunha indica que o vizinho pode ter agido a mando de uma terceira pessoa, o suposto "mandante", interessada em tomar o ponto comercial das vítimas.

A mulher chamada Antônia Janaina Furtado Barros foi presa suspeita de ser a mandante da execução. Ela não possui antecedentes criminais. 

O inquérito segue em andamento para identificar todos os envolvidos. 

