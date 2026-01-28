Disputa por box no Beco da Poeira teria motivado execução de mulher no Passaré

Foto de apoio ilustrativo. Fachada do "Beco da Poeira". / Crédito: Sesa

Uma disputa comercial envolvendo um ponto no Centro de Pequenos Negócios (o antigo Beco da Poeira), no Centro de Fortaleza, é a principal linha de investigação para um homicídio registrado no bairro Passaré. Um vizinho das vítimas foi preso suspeito de ser o executor e uma mulher foi detida apontada como mandante.

De acordo com os autos, Vera Sousa Silva foi executada a tiros na noite da segunda-feira, 26, em uma ação que também deixou o marido ferido. O suspeito do crime, Paulo Henrique dos Santos Silva, foi preso em flagrante por equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Ele era vizinho das vítimas.

Segundo o inquérito policial da Polícia Civil do Ceará, obtido pelo O POVO, o crime ocorreu por volta das 19h10min, na rua Professor José Silveira. O casal trafegava em uma motocicleta quando foi interceptado por um homem que pilotava uma Honda Bros vermelha. O criminoso emparelhou o veículo e efetuou os disparos contra Vera, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O marido dela também foi baleado, mas sobreviveu. Mesmo ferido, o sobrevivente conseguiu reconhecer o atirador e informou aos policiais que o autor dos disparos era o seu vizinho, Paulo Henrique. O suspeito trabalhava como segurança no Beco da Poeira. Suposta mandante do crime foi presa A investigação aponta que o ataque foi uma execução motivada pela posse de um box no Beco da Poeira. Paulo Henrique foi preso como o executor do crime, mas a Polícia Civil apura a participação de outras pessoas.