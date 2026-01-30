Equipe estudará causa de manchas escuras no mar de Fortaleza

Água escura em galeria fluvial na enseada do Mucuripe, em Fortaleza / Crédito: FCO FONTENELE

A Prefeitura de Fortaleza e o Governo do Ceará se reuniram nesta sexta-feira, 30, para tratar das manchas escuras que reapareceram no mar da Capital. Durante encontro, realizado na Casa Civil, foi decidido que uma equipe técnica será alocada para diagnosticar problema, possibilitando assim um plano de trabalho. Leia também | Evandro diz que limpeza urbana e pavimentação serão prioridades em 2026



O prefeito da Cidade, Evandro Leitão (PT), havia informado anteriormente que a reunião estava marcada para acontecer no sábado, 31, conforme O POVO chegou a anunciar, mas o momento foi antecipado.