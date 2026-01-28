Cearenses são suspeitos de aplicar golpes bancários

Operação intitulada "Devassare" foi deflagrada pela Polícia Civil do Mato Grosso / Crédito: Divulgação/PC-MT

Dois cearenses, apontados como integrantes de um grupo criminoso instalado no Estado, são alvos de uma operação da Polícia Civil do Mato Grosso, deflagrada nesta quarta-feira, 28. Eles são suspeitos de aplicar golpes bancários por meio de uma “falsa central” de atendimento. A operação busca cumprir 27 ordens judiciais contra crimes de estelionatos eletrônicos, lavagem de dinheiro e organização criminosa interestadual. O grupo especializado em golpes na internet possui ramificações no estado de São Paulo.

Na operação, foram expedidos oito mandados de busca e apreensão domiciliar, oito de bloqueios bancários, oito de sequestro de bens e três de medidas cautelares diversas pelo Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias de Cuiabá.

No caso de Cuiabá, a vítima, induzida em erro, realizou procedimentos em terminal bancário, em que contratou, de forma indevida, um empréstimo e em transferências financeiras não autorizadas. Diante das informações, a Delegacia de Estelionato identificou um grupo criminoso instalado no Ceará com braço em São Paulo. Foi identificado movimentações de transferências de Pix em contas bancárias e bens patrimoniais. Os valores, segundo os agentes, eram incompatíveis com os padrões sociais dos investigados. Também foi identificado que uma parte dos valores roubados foi utilizada para o pagamento de créditos tributários junto à Secretaria da Fazenda de São Paulo (Sefaz/SP) e recebidos por terceiros que utilizaram os créditos para quitação de IPVA.

Além disso, foi registrado transferências fracionadas para contas de terceiros e empresas, evidenciando o emprego de mecanismos voltados à ocultação e dissimulação da origem ilícita dos recursos. Suspeitos seriam corretores de imóveis e sócios de empresa em Fortaleza A investigação identificou que dois dos principais suspeitos do grupo criminoso interestadual tinham o mesmo endereço e se apresentavam como corretores de imóveis. Além disso, eram sócios em uma empresa de em Fortaleza, que seria utilizada para lavagem do dinheiro dos golpes. De acordo com a Polícia Civil, o dinheiro subtraído saia da Capital com destino a São Paulo. Na região, os valores eram utilizados para tributos das empresas. Os locais estão entre os alvos mandados buscas e apreensão e identificação de novos elementos que possam auxiliar nos avanços das investigações.