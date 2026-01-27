Operação prende 16 foragidos acusados de crimes sexuais no Ceará

Prisões foram realizadas pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) / Crédito: Divulgação/SSPDS

Uma operação policial prendeu 16 pessoas que estavam foragidas da Justiça acusadas de crimes sexuais no Ceará. Os mandados de prisão foram cumpridos principalmente em Fortaleza e na Região Metropolitana (RMF), nessa segunda-feira, 26. Do total de capturados, 13 foram presas por meio de mandados de prisão, sendo seis mandados cumpridos em Fortaleza e um mandado cumprido na cidade de Maracanaú, na RMF.

Na região Norte, outros cinco mandados foram cumpridos, sendo dois em Frecheirinha e um nos municípios de Sobral, Limoeiro do Norte e Aiuaba. Já na região Sul, um mandado foi cumprido em Juazeiro do Norte.