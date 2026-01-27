Operação prende 16 foragidos acusados de crimes sexuais no Ceará

Operação prende 16 foragidos acusados de crimes sexuais no CearáCapturas aconteceram nessa segunda-feira, 26, por meio Programa de Cumprimento de Mandados de Prisão (Procumpri)
Uma operação policial prendeu 16 pessoas que estavam foragidas da Justiça acusadas de crimes sexuais no Ceará. Os mandados de prisão foram cumpridos principalmente em Fortaleza e na Região Metropolitana (RMF), nessa segunda-feira, 26.
Do total de capturados, 13 foram presas por meio de mandados de prisão, sendo seis mandados cumpridos em Fortaleza e um mandado cumprido na cidade de Maracanaú, na RMF.
Na região Norte, outros cinco mandados foram cumpridos, sendo dois em Frecheirinha e um nos municípios de Sobral, Limoeiro do Norte e Aiuaba. Já na região Sul, um mandado foi cumprido em Juazeiro do Norte.
Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), os crimes são relacionados a investigações de estupro, estupro de vulneráveis e outros crimes sexuais.
Ainda durante as diligências, três pessoas foram presas em flagrantes pelos crimes de estupro e estupro de vulnerável foram lavrados em Fortaleza, Caucaia e no município de São Benedito. Todos os suspeitos presos foram colocados à disposição da Justiça.
As capturas contaram com equipes das Polícias Civil e Militar e das Coordenadorias Integradas de Planejamento Operacional (Copol), de Operações de Segurança (Ciops), de Operações Aéreas (Ciopaer) e de Inteligência (Coin) e foram realizadas no âmbito do Programa de Cumprimento de Mandados de Prisão (Procumpri).
De acordo com o coordenador da Coordenadoria Integrada de Planejamento Operacional da SSPDS (Copol/SSPDS), delegado Harley Filho, para combater esses tipos de crimes uma série de diligências estão sendo realizadas no âmbito do Procumpri.
“Já realizou mais de 230 ações voltadas para prisões e trabalhos preventivos. É importante destacar ainda que essas ações serão permanentes, com foco em proteger esses grupos vulneráveis”, pontuou o delegado.