Homem fica ferido após acidente entre carro e moto na Aldeota

Após provocar acidente de trânsito, um motorista de carro foi impedido de deixar o local sem prestar socorro a um motociclista nesta segunda-feira, 26, no cruzamento da rua Coronel Linhares com a avenida Dom Luís, no bairro Aldeota, em Fortaleza / Crédito: Reprodução/ leitor via WhatApp O POVO

Acidente entre um carro e uma moto foi registrado na manhã desta segunda-feira, 26, no cruzamento da rua Coronel Linhares com a avenida Dom Luís, no bairro Aldeota, em Fortaleza. Caso aconteceu no início da manhã. Conforme apurações do O POVO, o motorista do carro não parou de imediato no local. Chegou a dirigir por pelo menos um quarteirão adiante e, no semáforo à frente, seu carro foi cercado por testemunhas do acidente, que exigiram que ele retornasse para ajudar o motociclista.

Um motorista num carro atrás o seguiu fazendo vídeo. Ele retornou para o cruzamento do acidente, e logo em seguida chegou uma viatura da Agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania de Fortaleza (AMC).