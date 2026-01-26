Homem fica ferido após acidente entre carro e moto na Aldeota

Homem fica ferido após acidente entre carro e moto na AldeotaApós a colisão, o motorista do carro tentou sair do local, mas foi convencido por testemunhas do acidente a voltar e prestar socorro ao motocislista
Acidente entre um carro e uma moto foi registrado na manhã desta segunda-feira, 26, no cruzamento da rua Coronel Linhares com a avenida Dom Luís, no bairro Aldeota, em Fortaleza.
Caso aconteceu no início da manhã. Conforme apurações do O POVO, o motorista do carro não parou de imediato no local. Chegou a dirigir por pelo menos um quarteirão adiante e, no semáforo à frente, seu carro foi cercado por testemunhas do acidente, que exigiram que ele retornasse para ajudar o motociclista.
Um motorista num carro atrás o seguiu fazendo vídeo. Ele retornou para o cruzamento do acidente, e logo em seguida chegou uma viatura da Agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania de Fortaleza (AMC).
Motociclista recebe socorro em maca hospitalar
Nas imagens enviadas ao O POVO, é possível visualizar a vítima deitada enquanto espera atendimento em via pública.
Em nota, a AMC informou que um automóvel trafegava pela avenida quando, ao convergir à direita para a via transversal, colidiu com a motocicleta que seguia pela faixa exclusiva de ônibus.
O motociclista ficou ferido e foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento de Urgência (Samu) a uma unidade hospitalar.
Após ocorrido, agentes controlaram o tráfego e liberaram a via.