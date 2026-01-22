Carro fica completamente destruído em acidente com dois ônibus em avenida de Juazeiro do Norte

Apesar do susto, ninguém ficou ferido no acidente. O carro, no entanto, ficou esmagado entre os dois ônibus

Um acidente envolvendo dois ônibus e um veículo de passeio foi registrado na noite dessa quarta-feira, 21, na Avenida Padre Cícero, nas proximidades do Viaduto José Sobreira de Amorim, no trecho entre os municípios do Crato e Juazeiro do Norte.

De acordo com as informações, uma caminhonete freou bruscamente ao se aproximar de uma faixa de pedestres. Em reação, um ônibus da empresa Guanabara e um carro modelo Gol, que trafegavam logo atrás, reduziram a velocidade para evitar a colisão.