Carro fica completamente destruído em acidente com dois ônibus em avenida de Juazeiro do Norte

Apesar do susto, ninguém ficou ferido no acidente. O carro, no entanto, ficou esmagado entre os dois ônibus
Um acidente envolvendo dois ônibus e um veículo de passeio foi registrado na noite dessa quarta-feira, 21, na Avenida Padre Cícero, nas proximidades do Viaduto José Sobreira de Amorim, no trecho entre os municípios do Crato e Juazeiro do Norte.

De acordo com as informações, uma caminhonete freou bruscamente ao se aproximar de uma faixa de pedestres. Em reação, um ônibus da empresa Guanabara e um carro modelo Gol, que trafegavam logo atrás, reduziram a velocidade para evitar a colisão.

No entanto, um ônibus da empresa Pernambucana que vinha logo atrás não conseguiu parar a tempo e acabou colidindo com os veículos à frente. Com o impacto, o veículo ficou prensado entre os dois ônibus e sofreu danos significativos.

No automóvel estavam dois ocupantes, o motorista e um passageiro, que não sofreram ferimentos. Ambos conseguiram sair do veículo sem a necessidade de atendimento do Corpo de Bombeiros ou de equipes de saúde. A ocorrência resultou apenas em danos materiais.

O trânsito na região ficou momentaneamente lento, mas foi normalizado após a retirada dos veículos envolvidos.

