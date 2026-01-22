Carro fica completamente destruído em acidente com dois ônibus em avenida de Juazeiro do Norte

Carro fica completamente destruído em acidente com dois ônibus em avenida de Juazeiro do NorteApesar do susto, ninguém ficou ferido no acidente. O carro, no entanto, ficou esmagado entre os dois ônibus
Um acidente envolvendo dois ônibus e um veículo de passeio foi registrado na noite dessa quarta-feira, 21, na Avenida Padre Cícero, nas proximidades do Viaduto José Sobreira de Amorim, no trecho entre os municípios do Crato e Juazeiro do Norte.
De acordo com as informações, uma caminhonete freou bruscamente ao se aproximar de uma faixa de pedestres. Em reação, um ônibus da empresa Guanabara e um carro modelo Gol, que trafegavam logo atrás, reduziram a velocidade para evitar a colisão.
No entanto, um ônibus da empresa Pernambucana que vinha logo atrás não conseguiu parar a tempo e acabou colidindo com os veículos à frente. Com o impacto, o veículo ficou prensado entre os dois ônibus e sofreu danos significativos.
No automóvel estavam dois ocupantes, o motorista e um passageiro, que não sofreram ferimentos. Ambos conseguiram sair do veículo sem a necessidade de atendimento do Corpo de Bombeiros ou de equipes de saúde. A ocorrência resultou apenas em danos materiais.
O trânsito na região ficou momentaneamente lento, mas foi normalizado após a retirada dos veículos envolvidos.