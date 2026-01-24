Mulher dá à luz em calçada de hospital fechado em Fortaleza

O Hospital Geral Dr. César Cals, localizado no Centro de Fortaleza, está fechado desde que foi atingido por incêndio em novembro de 2025. Unidade aguarda reforma para reabrir / Crédito: Divulgação/Governo do Estado

O Hospital César Cals aguarda reforma sem data definida para reabertura. Uma mulher entrou em trabalho de parto e deu à luz na calçada do Hospital Dr. César Cals, no Centro de Fortaleza, na noite da última sexta-feira, 23.

A gestante foi até a unidade de saúde a pé, acompanhada do companheiro, mas, ao chegar ao local, encontrou o hospital fechado. Sem conseguir se deslocar para outra unidade, o parto aconteceu na rua, com a ajuda do pai da criança.

Imagens gravadas logo após o nascimento e divulgadas nas redes sociais mostram o bebê já fora do ventre, enquanto a mãe chora e lamenta a situação. Ciclistas e moradores que passavam pela região pararam para prestar socorro e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Policiais militares que passavam pelo local também acompanharam a família e orientaram que os pais aguardassem a chegada da ambulância.

Ao O POVO, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), informou que a mãe e o bebê receberam os primeiros cuidados pós-parto da equipe do Samu. Em seguida, foram encaminhados a uma maternidade municipal, onde seguem internados sob os cuidados da equipe médica multiprofissional. Hospital César Cals permanece fechado após incêndio O Hospital Geral Dr. César Cals está fechado desde novembro do ano passado, quando um incêndio atingiu os geradores do prédio. A unidade, referência em obstetrícia e neonatologia, foi desativada por tempo indeterminado após a transferência de bebês, mães e acompanhantes para outros hospitais da rede. Em dezembro, o governador Elmano de Freitas afirmou que o local passará por uma grande reforma, mas ainda não há data definida para a reabertura.