Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mulher dá à luz em calçada de hospital fechado em Fortaleza

Mulher entra em trabalho de parto e dá à luz em calçada de hospital em Fortaleza

Parto aconteceu na calçada do Hospital Dr. César Cals. A mãe e o bebê foram atendidos pelo Samu e encaminhados a outra maternidade
Atualizado às Autor Bianca Nogueira / Especial para O POVO
Autor
Bianca Nogueira / Especial para O POVO Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Resumo

Mulher deu à luz na calçada do Hospital Dr. César Cals, em Fortaleza.

O hospital estava fechado devido a um incêndio em novembro de 2025.

O parto foi auxiliado pelo companheiro e por populares.

Samu prestou os primeiros atendimentos e encaminhou mãe e bebê para uma maternidade.

O Hospital César Cals aguarda reforma sem data definida para reabertura.

Uma mulher entrou em trabalho de parto e deu à luz na calçada do Hospital Dr. César Cals, no Centro de Fortaleza, na noite da última sexta-feira, 23.

A gestante foi até a unidade de saúde a pé, acompanhada do companheiro, mas, ao chegar ao local, encontrou o hospital fechado. Sem conseguir se deslocar para outra unidade, o parto aconteceu na rua, com a ajuda do pai da criança.

Imagens gravadas logo após o nascimento e divulgadas nas redes sociais mostram o bebê já fora do ventre, enquanto a mãe chora e lamenta a situação.

Ciclistas e moradores que passavam pela região pararam para prestar socorro e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Policiais militares que passavam pelo local também acompanharam a família e orientaram que os pais aguardassem a chegada da ambulância.

Ao O POVO, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), informou que a mãe e o bebê receberam os primeiros cuidados pós-parto da equipe do Samu. Em seguida, foram encaminhados a uma maternidade municipal, onde seguem internados sob os cuidados da equipe médica multiprofissional.

Hospital César Cals permanece fechado após incêndio

O Hospital Geral Dr. César Cals está fechado desde novembro do ano passado, quando um incêndio atingiu os geradores do prédio. A unidade, referência em obstetrícia e neonatologia, foi desativada por tempo indeterminado após a transferência de bebês, mães e acompanhantes para outros hospitais da rede.

Em dezembro, o governador Elmano de Freitas afirmou que o local passará por uma grande reforma, mas ainda não há data definida para a reabertura.

Conforme a SMS, gestantes que necessitem de atendimento obstétrico emergencial podem procurar a Rede Materno-Infantil de Fortaleza, composta por:

  • Gonzaguinha do bairro José Walter,
  • Gonzaguinha do bairro Barra do Ceará,
  • Gonzaguinha do bairro Messejana e
  • Hospital e Maternidade Dra. Zilda Arns Neumann (Hospital da Mulher).

A pasta reforça, ainda, que a maternidade do Hospital Nossa Senhora da Conceição encontra-se em reforma e será entregue à população em breve, mas não determina uma data.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

SUS

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar