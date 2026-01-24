Mulher dá à luz em calçada de hospital fechado em Fortaleza

Mulher entra em trabalho de parto e dá à luz em calçada de hospital em FortalezaParto aconteceu na calçada do Hospital Dr. César Cals. A mãe e o bebê foram atendidos pelo Samu e encaminhados a outra maternidade
Resumo
O hospital estava fechado devido a um incêndio em novembro de 2025.
O parto foi auxiliado pelo companheiro e por populares.
Samu prestou os primeiros atendimentos e encaminhou mãe e bebê para uma maternidade.
O Hospital César Cals aguarda reforma sem data definida para reabertura.
Uma mulher entrou em trabalho de parto e deu à luz na calçada do Hospital Dr. César Cals, no Centro de Fortaleza, na noite da última sexta-feira, 23.
A gestante foi até a unidade de saúde a pé, acompanhada do companheiro, mas, ao chegar ao local, encontrou o hospital fechado. Sem conseguir se deslocar para outra unidade, o parto aconteceu na rua, com a ajuda do pai da criança.
Imagens gravadas logo após o nascimento e divulgadas nas redes sociais mostram o bebê já fora do ventre, enquanto a mãe chora e lamenta a situação.
Ciclistas e moradores que passavam pela região pararam para prestar socorro e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Policiais militares que passavam pelo local também acompanharam a família e orientaram que os pais aguardassem a chegada da ambulância.
Ao O POVO, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), informou que a mãe e o bebê receberam os primeiros cuidados pós-parto da equipe do Samu. Em seguida, foram encaminhados a uma maternidade municipal, onde seguem internados sob os cuidados da equipe médica multiprofissional.
Hospital César Cals permanece fechado após incêndio
O Hospital Geral Dr. César Cals está fechado desde novembro do ano passado, quando um incêndio atingiu os geradores do prédio. A unidade, referência em obstetrícia e neonatologia, foi desativada por tempo indeterminado após a transferência de bebês, mães e acompanhantes para outros hospitais da rede.
Em dezembro, o governador Elmano de Freitas afirmou que o local passará por uma grande reforma, mas ainda não há data definida para a reabertura.
Conforme a SMS, gestantes que necessitem de atendimento obstétrico emergencial podem procurar a Rede Materno-Infantil de Fortaleza, composta por:
- Gonzaguinha do bairro José Walter,
- Gonzaguinha do bairro Barra do Ceará,
- Gonzaguinha do bairro Messejana e
- Hospital e Maternidade Dra. Zilda Arns Neumann (Hospital da Mulher).
