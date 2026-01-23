Suspeito de expulsar família de casa no Gereba, em Fortaleza, é preso

Homem é apontado como liderança da facção Massa Carcerária. Ele teria determinado a saída dos moradores para instalar um ponto de venda de drogas

Um homem apontado como uma liderança da facção criminosa Massa Carcerária foi preso na manhã dessa quinta-feira, 22, na comunidade do Gereba, localizada no bairro Passaré, em Fortaleza. Ruan Guilherme da Silva Gomes, de 25 anos, é suspeito de ordenar a expulsão de uma família que morava em uma casa da rua Boa Esperança.

Conforme Auto de Prisão em Flagrante (APF), o objetivo seria instalar um ponto de tráfico de drogas na residência. Teria ficado a cargo de um adolescente o comércio do entorpecente. Com esse jovem, uma quantidade de cerca de 135 gramas de crack foi apreendida, ainda de acordo com o APF.

