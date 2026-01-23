Receita apreende 700 ampolas de medicamentos ilegais para emagrecimento, em Fortaleza

Receita apreende 700 ampolas de medicamentos ilegais para emagrecimento, em FortalezaCarga de "canetas do Paraguai", está avaliada em mais de R$ 600 mil. Os medicamentos foram proibidos pela Anvisa devido o risco a saúde
A Receita Federal apreendeu, na manhã desta sexta-feira, 23, uma carga com cerca de 700 ampolas ilegais de tirzepatida e retatrutida em uma transportadora localizada em Fortaleza. Os medicamentos são utilizados no tratamento do diabetes tipo 2 e, mais recentemente, também têm sido procurados para controle de peso.
O material apreendido está avaliado em mais de R$ 600 mil, considerando que cada ampola custa, em média, R$ 875 no mercado ilegal.
A comercialização desses medicamentos no Brasil é proibida pelas Resoluções nº 4.641/2025 e nº 214/2026 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Conhecidos popularmente como “canetas do Paraguai”, os produtos são fabricados por empresas desconhecidas e não possuem registro, notificação ou cadastro junto à Anvisa.
Segundo a Receita Federal, todo o material apreendido será destruído, e os responsáveis poderão responder civil, penal e tributariamente pelos crimes identificados.