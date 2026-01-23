Receita apreende 700 ampolas de medicamentos ilegais para emagrecimento, em Fortaleza

Carga de "canetas do Paraguai", está avaliada em mais de R$ 600 mil. Os medicamentos foram proibidos pela Anvisa devido o risco a saúde

A Receita Federal apreendeu, na manhã desta sexta-feira, 23, uma carga com cerca de 700 ampolas ilegais de tirzepatida e retatrutida em uma transportadora localizada em Fortaleza. Os medicamentos são utilizados no tratamento do diabetes tipo 2 e, mais recentemente, também têm sido procurados para controle de peso.

LEIA TAMBÉM | MPCE notifica Hospital Luís França para explicar irregularidades em atendimento pediátrico

