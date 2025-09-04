Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Anvisa manda apreender lotes falsos de Mounjaro e remédio para câncer

Autor Agência Brasil
Tipo Notícia

A  Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta quinta-feira (4), a apreensão de um lote falsificado do medicamento Mounjaro e um outro lote de Opdivo, remédio usado no tratamento de câncer. 

De acordo com a agência reguladora, está proibida a venda, distribuição e uso do lote 082024 do Mounjaro.

Este lote foi produzido por uma empresa desconhecida após a Eli Lilly, fabricante do medicamento, ter comunicado a Anvisa que não produziu o lote citado.

O lote ACS1603 da marca Opdivo também foi fabricado por empresa desconhecida, por isso foi apreendido e a comercialização, distribuição e uso estão proibidos. A Anvisa foi informada do caso pela Bristol-Myers Squibb, fabricante do remédio.

A  Anvisa informa que, por serem produtos falsificados, "não há nenhuma garantia sobre o seu conteúdo, origem ou qualidade".

"Por isso, não devem ser usados em nenhuma hipótese", alerta. 

Quem identificar os lotes falsos pode informar a Anvisa pelos canais de atendimento

