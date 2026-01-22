Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

MPCE notifica Hospital Luís França para explicar irregularidades em atendimento pediátrico

Medida visa apurar se houve falha no atendimento, violando direitos dos consumidores e prestação adequada dos serviços de saúde suplementar
O Ministério Público do Ceará (MPCE) notificou o Hospital Luís França, gerido pela rede Hapvida nessa terça-feira, 20, pedindo explicações sobre denúncias de possíveis irregularidades no atendimento pediátrico de pacientes.

A medida foi determinada pela promotora de Justiça Ana Beatriz Oliveira, da 132ª Promotoria de Justiça de Fortaleza, que atua na defesa do consumidor. A notificação foi feita após matéria do O POVO com relatos de familiares de pacientes.

De acordo com os familiares ouvidos pela reportagem, duas crianças que precisavam realizar procedimentos endoscópicos com sedação enfrentaram atrasos e passaram mais tempo do que o esperado cumprindo o jejum exigido para realização do exame.

As famílias relataram ainda dificuldades para obter informações com a equipe médica e com canais de atendimento.

Conforme o MPCE, o procedimento visa apurar se houve falhas no atendimento que possam caracterizar “violação aos direitos dos consumidores e aos deveres de prestação adequada de serviços de saúde suplementar”.

Em nota, a Hapvida afirmou que os procedimentos atrasaram porque "o médico responsável precisou atender uma urgência, conforme critérios de prioridade clínica". A empresa reiterou que os procedimentos foram realizados com segurança e seguindo protocolos clínicos previstos para os exames. 

"A unidade lamenta o tempo de espera das famílias e reafirma seu compromisso com a segurança do paciente, a qualidade do cuidado e a humanização no atendimento pediátrico", trouxe o texto.

A unidade terá dez dias, a partir dessa quarta-feira, 21, para responder à Promotoria.

Através de nota, o Hapvida afirmou que foi notificado oficialmente e que "prestará todos os esclarecimentos necessários dentro do prazo estabelecido pelo órgão". Aidna em nota, a operadora "reafirma seu compromisso em oferecer assistência de qualidade e cuidado responsável aos seus clientes".

