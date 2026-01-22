MPCE notifica Hospital Luís França para explicar irregularidades

Hospital Infantil Luís França, localizado no Centro de Fortaleza, é administrado pelo Hapvida / Crédito: Samuel Setubal/Especial para O Povo

O Ministério Público do Ceará (MPCE) notificou o Hospital Luís França, gerido pela rede Hapvida nessa terça-feira, 20, pedindo explicações sobre denúncias de possíveis irregularidades no atendimento pediátrico de pacientes. A medida foi determinada pela promotora de Justiça Ana Beatriz Oliveira, da 132ª Promotoria de Justiça de Fortaleza, que atua na defesa do consumidor. A notificação foi feita após matéria do O POVO com relatos de familiares de pacientes.

De acordo com os familiares ouvidos pela reportagem, duas crianças que precisavam realizar procedimentos endoscópicos com sedação enfrentaram atrasos e passaram mais tempo do que o esperado cumprindo o jejum exigido para realização do exame.

As famílias relataram ainda dificuldades para obter informações com a equipe médica e com canais de atendimento.

Conforme o MPCE, o procedimento visa apurar se houve falhas no atendimento que possam caracterizar "violação aos direitos dos consumidores e aos deveres de prestação adequada de serviços de saúde suplementar".

Em nota, a Hapvida afirmou que os procedimentos atrasaram porque "o médico responsável precisou atender uma urgência, conforme critérios de prioridade clínica". A empresa reiterou que os procedimentos foram realizados com segurança e seguindo protocolos clínicos previstos para os exames. "A unidade lamenta o tempo de espera das famílias e reafirma seu compromisso com a segurança do paciente, a qualidade do cuidado e a humanização no atendimento pediátrico", trouxe o texto. A unidade terá dez dias, a partir dessa quarta-feira, 21, para responder à Promotoria.