Dupla integrante de quadrilha especializada em roubo de carros de luxo é denunciada pelo MP

Dupla integrante de quadrilha especializada em roubo de carros de luxo é denunciada pelo MPInvestigação revelou que grupo em que suspeitos fazem parte utiliza bloqueador de sinal veicular para dificultar a recuperação dos veículos roubados
Uma dupla suspeita de integrar uma quadrilha especializada em roubo de carros de luxo na região da Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), foi denunciada pelo Ministério Público do Ceará (MPCE). A decisão foi publicada neste segunda-feira, 19, pelo órgão.
Eles também são apontados como integrantes de uma facção criminosa. Em dezembro passado, os suspeitos foram presos após roubo de uma picape no bairro Jurema, em Caucaia.
Conforme o documento, da 11ª Promotoria de Justiça de Caucaia, o grupo em que a dupla faz parte indicam um esquema criminoso estruturado, com com planejamento e divisão de tarefas e uso de recursos tecnológicos.
Entre eles, foi identificado o uso de um bloqueador de sinal veicular para dificultar a recuperação dos veículos roubados. A atuação do grupo acontecia com planejamento prévio, tendo como foco o roubo de veículos de luxo.
As características do grupo levantou a suspeita do órgão de um vínculo com redes especializadas no furto, adulteração, revenda ou transporte desses veículos para outras localidades, ainda sob investigação pelo órgão.
Diante das informações levantadas, o MP requereu ainda a manutenção das prisões da dupla, que foi presa após a identificação por câmeras de videomonitoramento e de dados coletados pela investigação policial.
Eles foram localizados pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) no bairro Coité Pedreiras na preparação para realizarem mais um roubo. Após confronto com a polícia, eles foram detidos e presos.
O MP informou que a promotoria segue acompanhando o caso e adotando as medidas necessárias para esclarecer os fatos e responsabilizar todos os suspeitos.