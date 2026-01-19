Dupla integrante de quadrilha especializada em roubo de carros de luxo é denunciada pelo MP

Imagem de apoio ilustrativo. MPCE denunciou dupla suspeita de esquema de roubo de veículos em Caucaia / Crédito: Divulgação MPCE

Uma dupla suspeita de integrar uma quadrilha especializada em roubo de carros de luxo na região da Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), foi denunciada pelo Ministério Público do Ceará (MPCE). A decisão foi publicada neste segunda-feira, 19, pelo órgão. Eles também são apontados como integrantes de uma facção criminosa. Em dezembro passado, os suspeitos foram presos após roubo de uma picape no bairro Jurema, em Caucaia.

Conforme o documento, da 11ª Promotoria de Justiça de Caucaia, o grupo em que a dupla faz parte indicam um esquema criminoso estruturado, com com planejamento e divisão de tarefas e uso de recursos tecnológicos.