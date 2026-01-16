Suspeito de golpe de venda de carros em Fortaleza se apresentava como "herdeiro"

Imagem de apoio ilustrativa. O homem foi encaminhado ao 2º Distrito Policial, no Meireles / Crédito: Divulgação/ SSPDS

Um homem investigado por crime de estelionato em Fortaleza fez mais de 20 vítimas com golpes de compra e venda de automóveis. O caso foi encaminhado na terça-feira, 13, ao 2º Distrito Policial, no Meireles, e reuniu dezenas de pessoas. O ponto chave para que as pessoas caíssem no golpe seria criar vínculos de amizade com elas, ganhar confiança e ostentar riqueza. De acordo com a apuração do O POVO, o homem se apresentava como "herdeiro", filho de um milionário e costumava viajar, constantemente, para fora do Brasil. Ele frequentava cruzeiros e era um amante de vinhos caros. Nos passeios, ele se aproximava de pessoas e criava vínculos de amizade.

Depois de ganhar a confiança das vítimas, o homem fazia um trabalho como intermediador na compra e venda de automóveis, mas ficava com os valores das transações.