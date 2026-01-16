Suspeito de golpe de venda de carros em Fortaleza se apresentava como "herdeiro"Homem apontado por intermediar venda e compra de carros fez mais de 20 vítimas. Ele foi ouvido e liberado na delegacia
Um homem investigado por crime de estelionato em Fortaleza fez mais de 20 vítimas com golpes de compra e venda de automóveis. O caso foi encaminhado na terça-feira, 13, ao 2º Distrito Policial, no Meireles, e reuniu dezenas de pessoas. O ponto chave para que as pessoas caíssem no golpe seria criar vínculos de amizade com elas, ganhar confiança e ostentar riqueza.
De acordo com a apuração do O POVO, o homem se apresentava como "herdeiro", filho de um milionário e costumava viajar, constantemente, para fora do Brasil. Ele frequentava cruzeiros e era um amante de vinhos caros. Nos passeios, ele se aproximava de pessoas e criava vínculos de amizade.
Depois de ganhar a confiança das vítimas, o homem fazia um trabalho como intermediador na compra e venda de automóveis, mas ficava com os valores das transações.
De acordo com fonte policial, na terça-feira, 13, o indivíduo foi encaminhado à delegacia, onde foi ouvido e liberado. O POVO não divulga o nome do suspeito em razão de não ter sido registrada prisão em flagrante.
LEIA MAIS | Grupo suspeito de aplicar golpes virtuais no CE é alvo de operação da PF
O homem possui antecedentes por estelionato e é condenado pela Justiça por um crime de lesão grave, no entanto recorreu à Justiça e aguardava a sentença em liberdade. As vítimas dos golpes pagavam a vista valores que ultrapassavam R$ 100 mil.
Conforme a fonte, as pessoas que compravam os automóveis eram surpreendidas pelos proprietários dos carros, que reivindicavam os veículos de volta, pois não haviam recebido os valores. A Polícia Civil enviou nota informando que o caso é investigado pela 2º delegacia de Polícia e mais detalhes não seriam divulgados para não comprometer os trabalhos policiais.
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente