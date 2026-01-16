Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Suspeito de golpe de venda de carros em Fortaleza se apresentava como "herdeiro"

Suspeito de golpe de venda de carros em Fortaleza se apresentava como "herdeiro"

Homem apontado por intermediar venda e compra de carros fez mais de 20 vítimas. Ele foi ouvido e liberado na delegacia
Autor Jéssika Sisnando
Autor
Jéssika Sisnando Repórter
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um homem investigado por crime de estelionato em Fortaleza fez mais de 20 vítimas com golpes de compra e venda de automóveis. O caso foi encaminhado na terça-feira, 13, ao 2º Distrito Policial, no Meireles, e reuniu dezenas de pessoas. O ponto chave para que as pessoas caíssem no golpe seria criar vínculos de amizade com elas, ganhar confiança e ostentar riqueza. 

De acordo com a apuração do O POVO, o homem se apresentava como "herdeiro", filho de um milionário e costumava viajar, constantemente, para fora do Brasil. Ele frequentava cruzeiros e era um amante de vinhos caros. Nos passeios, ele se aproximava de pessoas e criava vínculos de amizade.

Depois de ganhar a confiança das vítimas, o homem fazia um trabalho como intermediador na compra e venda de automóveis, mas ficava com os valores das transações. 

De acordo com fonte policial, na terça-feira, 13, o indivíduo foi encaminhado à delegacia, onde foi ouvido e liberado. O POVO não divulga o nome do suspeito em razão de não ter sido registrada prisão em flagrante. 

LEIA MAIS | Grupo suspeito de aplicar golpes virtuais no CE é alvo de operação da PF

O homem possui antecedentes por estelionato e é condenado pela Justiça por um crime de lesão grave, no entanto recorreu à Justiça e aguardava a sentença em liberdade. As vítimas dos golpes pagavam a vista valores que ultrapassavam R$ 100 mil. 

Conforme a fonte, as pessoas que compravam os automóveis eram surpreendidas pelos proprietários dos carros, que reivindicavam os veículos de volta, pois não haviam recebido os valores. A Polícia Civil enviou nota informando que o caso é investigado pela 2º delegacia de Polícia e mais detalhes não seriam divulgados para não comprometer os trabalhos policiais. 


 

Leia mais

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar