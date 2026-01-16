Fortaleza tem 24 trechos do litoral adequados para banho

Imagem de apoio ilustrativo / Crédito: FÁBIO LIMA

Da Praia do Futuro a Barra do Ceará, Fortaleza conta com 24 trechos próprios para o banho nesse final de semana. O levantamento foi feito no boletim semanal de balneabilidade divulgado pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), que analisa a qualidade da água nas praias da capital. LEIA TAMBÉM| Ceará registra chuva em 32 municípios; confira previsão



Confira os trechos próprios na Capital Setor Leste Praia do Futuro – Praia do Caça e Pesca, a altura da rua Germiniano Jurema.

Praia do Futuro – Na altura da Capela de Santa Terezinha, próximo ao Posto Guarda-vidas 09. Praia do Futuro – Na altura da rua Embratel, próximo ao Posto Guarda-vidas 08. Praia do Futuro – Na altura da rua Francisco Montenegro, próximo ao Posto Guarda-vidas 06.

Praia do Futuro – Na altura da rua Antônio Atualpa Rodrigues. Praia do Futuro – Na altura da av. Carlos Jereissati. Praia do Futuro – Na altura da rua Gerôncio Brígido Neto, próximo ao Posto Guarda-vidas 01.

Praia do Futuro – Na altura da rua Clóvis Mota, em frente ao Clube dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militares. Praia do Futuro – Na altura da Areninha Praia do Futuro I. Praia do Futuro – Na altura da rua Ismael Pordeus.