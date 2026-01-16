Fortaleza tem 24 trechos do litoral adequados para banho

Já pode mergulhar: Fortaleza tem 24 trechos do litoral adequados para banhoLevantamento semanal da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), aponta dos 33 pontos monitorados, 24 podem ser usados para o banho
Da Praia do Futuro a Barra do Ceará, Fortaleza conta com 24 trechos próprios para o banho nesse final de semana. O levantamento foi feito no boletim semanal de balneabilidade divulgado pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), que analisa a qualidade da água nas praias da capital.
LEIA TAMBÉM| Ceará registra chuva em 32 municípios; confira previsão
Confira os trechos próprios na Capital
Setor Leste
Praia do Futuro – Praia do Caça e Pesca, a altura da rua Germiniano Jurema.
Praia do Futuro – Na altura da Capela de Santa Terezinha, próximo ao Posto Guarda-vidas 09.
Praia do Futuro – Na altura da rua Embratel, próximo ao Posto Guarda-vidas 08.
Praia do Futuro – Na altura da rua Francisco Montenegro, próximo ao Posto Guarda-vidas 06.
Praia do Futuro – Na altura da rua Antônio Atualpa Rodrigues.
Praia do Futuro – Na altura da av. Carlos Jereissati.
Praia do Futuro – Na altura da rua Gerôncio Brígido Neto, próximo ao Posto Guarda-vidas 01.
Praia do Futuro – Na altura da rua Clóvis Mota, em frente ao Clube dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militares.
Praia do Futuro – Na altura da Areninha Praia do Futuro I.
Praia do Futuro – Na altura da rua Ismael Pordeus.
Praia da Abreulândia – Na altura da rua Teófilo Ramos.
Praia do Titanzinho – Praia do Titanzinho.
Praia da Sabiaguaba – Na altura da rua Sabiaguaba.
Praia do Titanzinho – Praia do Titanzinho.
Setor Centro
Praia do Mucuripe – Na altura do Jardim Japonês e da Arena Beira Mar.
Praia do Meireles – Na altura da av. Desembargador Moreira, próximo à Feirinha da Beira Mar.
Praia do Meireles – Na altura da rua José Vilar. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06.
Praia do Meireles – Na altura da av. Rui Barbosa, no Aterro.
Praia de Iracema – Na altura da av. Almirante Tamandaré. Próximo à Ponte Metálica.
Praia de Iracema – Praia dos Crush, na altura do Centro Cultural Belchior.
Praia de Iracema – Na altura da Estátua de Iracema Guardiã, no Aterrinho.
Setor Oeste
Praia do Pirambu – Praia da Leste, na altura da Av. Filomeno Gomes.
Praia Barra do Ceará – Praia da Barra do Ceará, na altura da rua Rita das Goiabeiras.
Praia da Colônia – Praia do “L”, na altura da rua Dr. Theberge.
Praia Barra do Ceará – Praia do Coqueirinho. próximo ao Projeto 4 varas (Horta).
Trechos impróprios
Setor Centro
Praia do Mucuripe – Porto dos Botes, na altura da rua Interna.
Praia do Mucuripe – Ao lado do Mercado dos Peixes do Mucuripe.
Praia do Mucuripe – Na altura da Estátua Iracema do Mucuripe.
Setor Oeste
Praia da Leste Oeste – Próximo à Igreja de Santa Edwiges.
Praia do Pirambu – Praia da Formosa, na altura do Posto de Saúde Guiomar Arruda.
Praia da Colônia – Ao final da av. Pasteur, próximo à Estação Elevatória Arpoador, da Cagece.
Praia da Barra do Ceará – Foz do Rio Ceará.
Praia Barra do Ceará – Praia das Goiabeiras, na altura da rua Coqueiro Verde.
Praia Barra do Ceará – Foz do Rio Ceará.
Praia Barra do Ceará – Na altura da rua Bom Jesus.
A lista completa com o diagnóstico da balneabilidade está disponível no site da Semace e no aplicativo Semace Digital, que pode ser baixado gratuitamente para dispositivos Android.
Leia mais
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente