Ônibus colide com poste de fiação elétrica em Fortaleza

Ônibus colide com poste de fiação elétrica em FortalezaImagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em passageiros fogem correndo após fumaça na fiação elétrica do equipamento
Um ônibus colidiu com um poste na avenida Jornalista Tomaz Coelho, nas proximidades do número 2553, no bairro Barroso, em Fortaleza, na manhã desta quarta-feira, 14. O veículo fazia o itinerário da linha 315 - Messejana / Parangaba.
Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que passageiros acionam a alavanca de emergência e fogem pela janela do veículo. A correria se intensifica após a liberação de fumaça, registrada logo na sequência de uma pequena explosão na fiação elétrica do equipamento.
A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) informou, em nota, que o condutor relatou ter deixado o volante para destravar a porta dianteira do veículo, momento em que o ônibus se movimentou e colidiu com o poste.
O órgão confirmou ainda que a faixa exclusiva de ônibus foi temporariamente bloqueada para garantir a segurança viária.
Não houve registro de feridos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local, mas não foi necessário realizar atendimentos na ocasião.
A Enel Distribuição Ceará foi acionada para realizar os reparos no poste e na fiação elétrica do trecho. Em nota, a empresa informou que foram registrados danos nos equipamentos da rede elétrica, além da derrubada de estruturas. Com a ocorrência, alguns clientes da região tiveram o fornecimento de energia afetado.
"De imediato, a empresa realizou manobras de transferência de cargas, normalizando restabelecendo o serviço para mais de 99% dos consumidores impactados inicialmente. A empresa esclarece também que deslocou equipes técnicas para isolarem o risco elétrico a população e estas seguem trabalhando para realizar os reparos necessários e normalizar a situação o quanto antes", declarou.
