Ônibus colide com poste de fiação elétrica em Fortaleza

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em passageiros fogem correndo após fumaça na fiação elétrica do equipamento

Um ônibus colidiu com um poste na avenida Jornalista Tomaz Coelho, nas proximidades do número 2553, no bairro Barroso, em Fortaleza , na manhã desta quarta-feira, 14. O veículo fazia o itinerário da linha 315 - Messejana / Parangaba.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que passageiros acionam a alavanca de emergência e fogem pela janela do veículo. A correria se intensifica após a liberação de fumaça, registrada logo na sequência de uma pequena explosão na fiação elétrica do equipamento.

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) informou, em nota, que o condutor relatou ter deixado o volante para destravar a porta dianteira do veículo, momento em que o ônibus se movimentou e colidiu com o poste.

O órgão confirmou ainda que a faixa exclusiva de ônibus foi temporariamente bloqueada para garantir a segurança viária.