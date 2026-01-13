Motocicleta com dispositivo antirradar é apreendida no Benfica

Motocicleta com dispositivo antirradar é apreendida no bairro Benfica, em FortalezaO condutor da motocicleta foi liberado. A motocicleta foi levada para o pátio da Autarquia Municipal de Trânsito
Uma motocicleta com dispositivo antirradar e sem retrovisores foi apreendida no bairro Benfica, em Fortaleza. O caso foi registrado na segunda-feira, 22, na avenida Carapinima. A ação foi realizada pela Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) durante o patrulhamento de rotina.
De acordo com a GMF, a motocicleta que trafegava com as irregularidades foi levada para o pátio da Autarquia Municipal de Trânsito (AMC), com apoio do reboque.
Legislação considera infração gravíssima
A legislação de trânsito proíbe o uso de dispositivo antirradar e considera como infração gravíssima. O condutor que descumprir a lei está sujeito a sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação, com multa de R$ 283,47 e ainda uma possível apreensão do veículo.
"A orientação para situações semelhantes é a remoção imediata do dispositivo irregular, a regularização dos equipamentos obrigatórios, além do pagamento da multa. Caso o condutor discorde da autuação, é possível apresentar defesa ou recurso junto ao órgão de trânsito, desde que sejam reunidas provas de que a infração não ocorreu ou que a sinalização estava legível, uma vez que irregularidades na sinalização também podem anular a penalidade", informou a Guarda Municipal.
O condutor da motocicleta foi liberado.
