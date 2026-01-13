Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Motocicleta com dispositivo antirradar é apreendida no Benfica

Motocicleta com dispositivo antirradar é apreendida no bairro Benfica, em Fortaleza

O condutor da motocicleta foi liberado. A motocicleta foi levada para o pátio da Autarquia Municipal de Trânsito
Autor Jéssika Sisnando
Autor
Jéssika Sisnando Repórter
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Uma motocicleta com dispositivo antirradar e sem retrovisores foi apreendida no bairro Benfica, em Fortaleza. O caso foi registrado na segunda-feira, 22, na avenida Carapinima. A ação foi realizada pela Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) durante o patrulhamento de rotina.

De acordo com a GMF, a motocicleta que trafegava com as irregularidades foi levada para o pátio da Autarquia Municipal de Trânsito (AMC), com apoio do reboque.

Legislação considera infração gravíssima 

A legislação de trânsito proíbe o uso de dispositivo antirradar e considera como infração gravíssima. O condutor que descumprir a lei está sujeito a sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação, com multa de R$ 283,47 e ainda uma possível apreensão do veículo.

"A orientação para situações semelhantes é a remoção imediata do dispositivo irregular, a regularização dos equipamentos obrigatórios, além do pagamento da multa. Caso o condutor discorde da autuação, é possível apresentar defesa ou recurso junto ao órgão de trânsito, desde que sejam reunidas provas de que a infração não ocorreu ou que a sinalização estava legível, uma vez que irregularidades na sinalização também podem anular a penalidade", informou a Guarda Municipal. 

O condutor da motocicleta foi liberado. 

Leia mais

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar