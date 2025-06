8 fatos para perder o medo de doar sangue

5. Homens e mulheres possuem intervalos diferentes para doação

O intervalo para doação é diferente entre homens e mulheres, pois elas passam pelo período menstrual, que gera perda de sangue mensal. Portanto, os homens podem doar até quatro vezes por ano, com um intervalo de 60 dias. Já as mulheres precisam de até 90 dias de intervalo e podem doar até três vezes por ano.

6. Uma bolsa de sangue salva até quatro vidas

Uma doação de sangue pode ajudar até quatro pessoas, ou seja, se você doar a cada três meses pode contribuir com até 12 vidas. Isso porque, segundo informações disponíveis no site do Governo do Estado de São Paulo, essa bolsa se transforma em outras quatro: uma de hemácias, uma de plaquetas, uma de plasma e outra de crioprecipitado.

7. Somente profissionais realizam a coleta

O atendimento é feito por profissionais altamente capacitados que garantem a total segurança do doador.