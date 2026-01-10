Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Incêndio atinge vegetação de terreno baldio em Fortaleza

O caso foi registrado nas redes sociais na noite desta sexta-feira, 9, na rua Coronel Alexandrino
Autor Penélope Menezes
Um incêndio na avenida João Pessoa atingiu a vegetação de um terreno baldio por volta das 21h45min desta sexta-feira, 9, nas proximidades dos bairros Damas e Montese, em Fortaleza. O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) foi acionado e segue atuando no combate à propagação das chamas, sem confirmação de vítimas até o momento.

A ocorrência também foi compartilhada nas redes sociais, com moradores do bairro Montese apontando os focos do incêndio. De acordo com nota do CBMCE, relatos indicam a rápida propagação do fogo no local. 

Incêndio atinge área do bairro Montese: contenção das chamas é prioridade

A contenção das chamas é uma das prioridades para a guarnição do Corpo de Bombeiros, que tem o objetivo de eliminar os riscos às estruturas próximas. 

O caso segue em andamento e novas atualizações podem ser divulgadas conforme a evolução dos trabalhos operacionais. 

 

