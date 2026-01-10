Incêndio atinge vegetação de terreno baldio em Fortaleza

O caso foi registrado nas redes sociais na noite desta sexta-feira, 9, na rua Coronel Alexandrino

Um incêndio na avenida João Pessoa atingiu a vegetação de um terreno baldio por volta das 21h45min desta sexta-feira, 9, nas proximidades dos bairros Damas e Montese, em Fortaleza. O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) foi acionado e segue atuando no combate à propagação das chamas, sem confirmação de vítimas até o momento.

A ocorrência também foi compartilhada nas redes sociais, com moradores do bairro Montese apontando os focos do incêndio. De acordo com nota do CBMCE, relatos indicam a rápida propagação do fogo no local.