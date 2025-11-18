Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

PF apreende 180 garrafas de vinho com cocaína no Pinto Martins

PF apreende 180 garrafas de vinho com cocaína diluída no Aeroporto de Fortaleza

Apreensão aconteceu no sábado, 15, pela Polícia Federal (PF) e contou com apoio de cães farejadores
Atualizado às
Autor
Mirla Nobre Repórter-trainee
Polícia Federal (PF) apreendeu 180 garrafas de vinho branco que continham cocaína diluída no Aeroporto de Fortaleza. Ação aconteceu no sábado, 15, durante trabalho de rotina dos agentes.

O entorpecente foi localizado com apoio de cães farejadores da PF. A carga com a droga tinha como destino Cabo Verde, na África. O material foi encaminhado para perícia e as investigações continuam para identificar os responsáveis pelo envio da carga ilícita.

