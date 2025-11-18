PF apreende 180 garrafas de vinho com cocaína no Pinto Martins

Apreensão aconteceu no sábado, 15, pela Polícia Federal (PF) e contou com apoio de cães farejadores

Polícia Federal (PF) apreendeu 180 garrafas de vinho branco que continham cocaína diluída no Aeroporto de Fortaleza. Ação aconteceu no sábado, 15, durante trabalho de rotina dos agentes.

O entorpecente foi localizado com apoio de cães farejadores da PF. A carga com a droga tinha como destino Cabo Verde, na África. O material foi encaminhado para perícia e as investigações continuam para identificar os responsáveis pelo envio da carga ilícita.