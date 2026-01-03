"Lua do Lobo": 2026 tem superlua e chuva de meteoros quadrântidas

A lua cheia vai parecer 6% maior e 13% mais brilhante do que uma lua cheia média; entenda a origem dos nomes; chuva de meteoros também pode ser vista na madrugada

“Peri” vem do grego antigo e significa “próximo” e “Geo”, “Terra”, daí o nome Perigeu. A Lua Cheia parece 6% maior e 13% mais brilhante do que uma lua cheia média. Na realidade, a lua não muda de tamanho e sim, se aproxima mais da Terra.

Embora seja chamada popularmente de Superlua , o nome correto da lua cheia que pode ser vista no céu deste sábado é chamada de "Lua Cheia de Perigeu" pelos astrônomos . O motivo é porque ela está em um ponto mais perto da Terra.

Os cientistas também chamam a Lua Cheia de Perigeu de Lua do Lobo, e o motivo é porque muitas culturas indígenas dão um nome a cada lua cheia, e a de janeiro no calendário ocidental moderno se chama de Lua do Lobo, em homenagem ao famoso animal que uiva.

Chuva de Meteoros Quadrântidas acontece na madrugada

Considerada mais difícil de ser observada, a primeira chuva de meteoros do ano, chamada de Quadrântidas (ou Quadrantídeos), tem origem na extinta constelação de Quadrans Muralis, que significa "quadrante mural" em latim.

A chuva atinge seu pico no início de janeiro de cada ano e é considerada uma das melhores chuvas de meteoros anuais, apesar de ter duração mais curta. Ela tem origem no 2003 EH1, que é um asteroide ou um possível cometa. Ela pode ser vista durante a noite e nas primeiras horas da madrugada. (Com Agência Brasil e Apod Nasa)