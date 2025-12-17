Mãe é presa em flagrante suspeita de matar filha de 1 ano e 6 meses a facadas em Caucaia

Mãe é presa em flagrante suspeita de matar filha de 1 ano e 6 meses a facadas em CaucaiaO POVO apurou que a mulher levou a criança já sem vida a uma unidade de saúde. Os profissionais do hospital perceberam as lesões e acionaram à Polícia
Uma mãe de 32 anos, identificada como Girlene da Silva Azevedo, foi presa em flagrante suspeita de assassinar a própria filha, uma bebê de apenas um ano e seis meses. O caso foi registrado no município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, na manhã desta quarta-feira, 17.
De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a prisão foi efetuada pela Polícia Militar do Ceará (PMCE). Girlene chegou ao Hospital Municipal de Caucaia carregando a filha nos braços, mas a equipe médica constatou que a menina estava morta.
Ao examinarem o corpo da criança, os profissionais de saúde identificaram diversos ferimentos causados por objeto perfurocortante, que seria uma faca.
O POVO apurou que o relatório preliminar da unidade de saúde, a bebê apresentava lesões em vários órgãos internos e na região cervical (pescoço). Diante da evidência de violência, a polícia foi acionada imediatamente e deu voz de prisão à genitora ainda no hospital.
A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), da Polícia Militar e da Perícia Forense (Pefoce), que realizaram os primeiros levantamentos no local do crime e no hospital. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Caucaia, que ficará responsável pelo inquérito.
A suspeita deve responder pelo crime de homicídio doloso. Ela permanece à disposição da Justiça e aguarda a audiência de custódia.
Como denunciar
A SSPDS reforça que a população pode auxiliar nas investigações de crimes em Caucaia (Área Integrada de Segurança 11). As denúncias são sigilosas e podem ser feitas pelos seguintes canais:
Disque-Denúncia: 181
WhatsApp SSPDS: (85) 3101-0181 (envio de áudios, vídeos e fotos)
Delegacia de Caucaia: (85) 3101-7311
Portal E-Denúncia: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br