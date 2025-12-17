Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mãe é presa em flagrante suspeita de matar filha de 1 ano e 6 meses a facadas em Caucaia

Mãe é presa em flagrante suspeita de matar filha de 1 ano e 6 meses a facadas em Caucaia

O POVO apurou que a mulher levou a criança já sem vida a uma unidade de saúde. Os profissionais do hospital perceberam as lesões e acionaram à Polícia
Atualizado às Autor Jéssika Sisnando
Autor
Jéssika Sisnando Repórter
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Uma mãe de 32 anos, identificada como Girlene da Silva Azevedo, foi presa em flagrante suspeita de assassinar a própria filha, uma bebê de apenas um ano e seis meses. O caso foi registrado no município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, na manhã desta quarta-feira, 17.

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a prisão foi efetuada pela Polícia Militar do Ceará (PMCE). Girlene chegou ao Hospital Municipal de Caucaia carregando a filha nos braços, mas a equipe médica constatou que a menina estava morta. 

Ao examinarem o corpo da criança, os profissionais de saúde identificaram diversos ferimentos causados por objeto perfurocortante, que seria uma faca. 

O POVO apurou que o relatório preliminar da unidade de saúde, a bebê apresentava lesões em vários órgãos internos e na região cervical (pescoço). Diante da evidência de violência, a polícia foi acionada imediatamente e deu voz de prisão à genitora ainda no hospital.

A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), da Polícia Militar e da Perícia Forense (Pefoce), que realizaram os primeiros levantamentos no local do crime e no hospital. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Caucaia, que ficará responsável pelo inquérito.

A suspeita deve responder pelo crime de homicídio doloso. Ela permanece à disposição da Justiça e aguarda a audiência de custódia.

Como denunciar

A SSPDS reforça que a população pode auxiliar nas investigações de crimes em Caucaia (Área Integrada de Segurança 11). As denúncias são sigilosas e podem ser feitas pelos seguintes canais:

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp SSPDS: (85) 3101-0181 (envio de áudios, vídeos e fotos)

Delegacia de Caucaia: (85) 3101-7311

Portal E-Denúncia: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar