Motociclistas por app de Fortaleza devem aderir à normas até 2027

Motociclistas por aplicativo passam a ser regulamentados em Fortaleza / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Os motociclistas que trabalham para plataformas de transporte de passageiros e delivery terão 18 meses para se adaptar à nova regulamentação do serviço em Fortaleza. O período de transição foi anunciado pelo presidente da Empresa de Transporte Urbano da capital (Etufor), George Dantas, durante a assinatura da lei, feita nesta quinta-feira, 11, na sede da Prefeitura, e passa a contar a partir de janeiro de 2026. LEIA TAMBÉM | Protetores de animais recebem 7 toneladas de ração em ação do governo

Entre as medidas que serão obrigatórias com a regulamentação estão as vistorias, feitas pela Etufor periodicamente, com base na idade do veículo. Esse serviço será similar ao que já existe para carros por aplicativo na cidade e não gerará nenhuma taxa para o motociclista, sendo totalmente custeado pelo município. As vistorias poderão ser feitas presencialmente ou através do site da Etufor a partir desta sexta-feira, 12. Nelas, serão conferidas tanto a documentação do veículo quanto quesitos de segurança. O pacote de novas normas para os condutores e plataformas, inclusive, visa diminuir o número de acidentes de trânsito na cidade. Somente este ano, o Instituto Dr. José Frota (IJF), principal hospital de traumas da cidade, atendeu 6.685 vítimas de acidentes com motocicletas.

"Tudo isso que nós estamos fazendo é para proteger você, motociclista por aplicativo. Nós estamos pensando em você, para te proteger, do mesmo jeito que para proteger você passageiro. Como é que nós podemos olhar para uma categoria que nem regulamentada ela é? Então, nós estamos regulamentando essa categoria que são os profissionais de motociclistas por aplicativo", afirmou o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT). Esse "olhar para a categoria" citado por Evandro será feito a partir de uma base de dados que será montada pela Prefeitura, com base em dados enviados pelas plataformas nas próximas semanas. A expectativa é que com a regulamentação, a Prefeitura passe a saber quantos e quem são os motociclistas por aplicativo da cidade. "Eu tenho certeza absoluta que essa proposta é o melhor tanto para o condutor quanto também para os passageiros que estão utilizando desse aplicativo. O diálogo foi feito com os aplicativos, com os motociclistas... conversamos com todos esses atores para que a gente possa ter um serviço cada vez melhor e mais seguro", frisou o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), vereador Léo Couto (PSB).

Motociclistas por aplicativo poderão solicitar desconto no IPVA 2026 até 26 de dezembro Também foi sancionada na manhã desta quinta-feira a lei que garante 50% de desconto no valor do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para motociclistas por aplicativo. Para ter direito ao desconto, o profissional precisará ter feito pelo menos 3.000 (três mil) viagens ou entregas nos últimos 12 meses e possuir cadastro regularizado junto à Etufor. A solicitação do desconto já para o IPVA do ano que vem deve ser feita através do site da Etufor até o dia 26 de dezembro, prazo limite imposto pela Prefeitura devido a emissão do imposto ser realizada já no dia 2 de janeiro. "Nós precisamos limitar até o dia 26 de dezembro, que é o tempo estimado que nós teremos para jogar esses dados para a Sefaz, que é quem lança o IPVA. Esse profissional vai receber o boleto referente a 50% do que ele pagaria de IPVA e ele vai pagar então apenas os 50. Quem irá completar os 100% será a prefeitura através da Etufor", explica Dantas.