Homem que tocava partes íntimas de mulheres em Fortaleza é preso

Homem que tocava partes íntimas de mulheres na Parquelândia é preso

Um homem de 25 anos, identificado por ter tocado nas partes íntimas de mulheres no bairro Parquelândia, em Fortaleza, foi preso nesta quarta-feira, 10, no bairro Parque Araxá. 

Ele foi preso em flagrante por estupro na própria residência.

De acordo com a Polícia, o homem já possui antecedentes  criminiais por crimes contra a dignidade sexual.

Ele é suspeito de abordar vítimas em via pública, tocar nas partes íntimas e praticar atos libidinosos. 

