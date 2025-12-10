Homem que tocava partes íntimas de mulheres em Fortaleza é preso

Homem que tocava partes íntimas de mulheres na Parquelândia é presoEle foi preso em flagrante por estupro na própria residência.
Um homem de 25 anos, identificado por ter tocado nas partes íntimas de mulheres no bairro Parquelândia, em Fortaleza, foi preso nesta quarta-feira, 10, no bairro Parque Araxá.
Ele foi preso em flagrante por estupro na própria residência.
De acordo com a Polícia, o homem já possui antecedentes criminiais por crimes contra a dignidade sexual.
Ele é suspeito de abordar vítimas em via pública, tocar nas partes íntimas e praticar atos libidinosos.