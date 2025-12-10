Homem que tocava partes íntimas de mulheres em Fortaleza é preso

Editora-adjunta do Portal O POVO Online

Sara Oliveira Editora-adjunta do Portal O POVO Online

Ele foi preso em flagrante por estupro na própria residência.

Um homem de 25 anos, identificado por ter tocado nas partes íntimas de mulheres no bairro Parquelândia, em Fortaleza, foi preso nesta quarta-feira, 10, no bairro Parque Araxá.

Ele foi preso em flagrante por estupro na própria residência.