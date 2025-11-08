Motorista suspeito de estupro é preso após ter pena aumentada

Motorista suspeito de estupro é preso após ter pena aumentadaEdilson respondia em liberdade após ter estuprado e tentado asfixiar uma mulher em janeiro deste ano
Um motorista de aplicativo que respondia em liberdade após estuprar e tentar matar uma passageira em janeiro deste ano, em Fortaleza, teve a prisão decretada nesta sexta-feira, 7, após recurso judicial. A pena de Edilson Hortêncio da Conceição, 48, que é lutador, foi aumentada.
A prisão preventiva foi cumprida por equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) após uma reviravolta judicial que agravou sua situação penal. A nova decisão judicial atende a um recurso que reavaliou a gravidade dos fatos.
O caso, que gerou forte comoção na capital cearense, ocorreu em 19 de janeiro. O homem foi preso em flagrante, mas liberado para responder ao processo em liberdade.
O crime aconteceu no bairro Edson Queiroz, em Fortaleza. A vítima, uma jovem de 27 anos, solicitou um transporte por aplicativo para voltar para casa após sair de uma festa em uma casa de shows da região.
Segundo as investigações, Edilson desviou a rota original para uma área de matagal. O lutador de artes marciais imobilizou a passageira com um golpe "mata-leão", deixando-a inconsciente.
Polícia Militar flagrou crime e resgatou vítima
Houve uma ação rápida de uma equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE) que patrulhava a área. Os policiais estranharam a movimentação do veículo entrando no local ermo e decidiram realizar a abordagem e flagraram a ação.
No momento da prisão em flagrante, em janeiro, o acusado usou de suas habilidades de luta para resistir à detenção, sendo necessário o uso progressivo da força pelos três policiais militares que atenderam a ocorrência para contê-lo.
Meses após o crime, indignada com o fato de o agressor responder em liberdade, a vítima utilizou suas redes sociais para expor o caso e cobrar justiça. Em relatos emocionados, ela detalhou o trauma vivido e fez questão de agradecer publicamente aos policiais militares que salvaram sua vida naquela noite.
Nesta sexta-feira, após ser localizado pelos inspetores do DHPP, o preso não ofereceu resistência. Ele foi conduzido à delegacia e agora encontra-se à disposição do Poder Judiciário.