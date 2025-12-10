Cearense de 12 anos será o único brasileiro a acompanhar lançamento de foguete no Maranhão

Cearense de 12 anos será o único brasileiro a acompanhar lançamento de foguete no MaranhãoA missão, intitulada SpaceWard, terá janelas abertas a partir do dia 17 de dezembro. João Pedro será o único brasileiro a acompanhar o lançamento
O cearense de 12 anos, João Pedro, mais conhecido como ‘JP das Galáxias’, será o único brasileiro a acompanhar o lançamento do foguete HANBIT-Nano. O garoto, que é natural de Fortaleza, irá representar o País no evento, que ocorrerá no Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), no estado do Maranhão.
A missão, intitulada SpaceWard, terá janelas abertas a partir do dia 17 de dezembro.
Evento irá transportar satélites e experimentos ao espaço
O evento pretende transportar cinco satélites e três experimentos ao espaço. Os dispositivos foram desenvolvidos por universidades e empresas brasileiras e internacionais.
Conforme a Agência Espacial Brasileira (AEB), o Centro de Lançamento de Alcântara (CLA) foi fundado em 1983 e é operado pela Força Aérea Brasileira (FAB). É a principal infraestrutura do País voltada a lançamentos espaciais.
O equipamento se encontra instalado próximo à Linha do Equador, o que para além da economia de combustível, também permite o recebimento de operações de lançamentos espaciais.
Podem ser realizados no CLA: lançamentos suborbitais, principalmente para a realização de pesquisas em microgravidade; e lançamentos orbitais, capazes de inserir satélites em órbita da Terra.
Paixão por astrofísica começou na pandemia
João também foi reconhecido como um dos 100 jovens prodígios do mundo. A lista é elaborada pelo Prêmio Global de Crianças Prodígio (GCPA) Sigla para Global Child Prodigy Awards em inglês. , que elege os jovens talentos comprometidos em ampliar os limites da tecnologia e criar soluções inovadoras.
A paixão do garoto por astrofísica e engenharia começou na época da pandemia, pois ele precisava arrumar uma distração.
Entre risos, JP conta que o mundo “estava praticamente se acabando” e por isso começou a assistir vídeos sobre o assunto.
“Eu já conhecia a matemática e a física, é como se [a astrofísica] fosse uma matéria intermediária entre essas duas (...) Então eu ‘larguei’ a matemática pra focar na física e astrofísica”, conta.
Para o garoto, estar presente no evento como o único brasileiro é reflexo das divulgações científicas que ele vem realizando.
“Isso é um baita reconhecimento. Estou muito feliz e lisonjeado. Quero sempre representar os jovens brasileiros da melhor forma possível”, afirma o estudante.
JP aconselha jovens e crianças que têm o mesmo gosto pelo espaço: “Não desistam, sigam firmes em busca dos seus sonhos, estudem e se dediquem. Por mais difícil que seja o objetivo, sempre vale a pena seguir em frente”, ressaltou o jovem.
João Pedro projeta seu futuro e afirma que gostaria de cursar Engenharia Aeroespacial. “Também tenho o sonho de seguir ensinando [outras pessoas], como faço nas redes sociais”, finaliza.
A policial militar e mãe do garoto, Sara Araújo, conta que João entrou no ranking por meio de um convite, feito pelo GCPA (sigla em inglês).
"[A entrada] pode ser devido à relevância nas redes sociais e trabalhos humanitários. Algumas crianças também se inscrevem e enviam uma espécie de currículo, mostrando as principais conquistas. Eu enviei o do João há mais de dez anos, e recebemos a notícia este ano", conta Sara.
Sobre a conquista do filho em relação ao evento de lançamento, Sara afirma estar orgulhosa: "Ele é um menino muito batalhador e esforçado. Ele corre muito atrás dos sonhos dele".
Sara continua: "Pra mim, é muito satisfatório ver ele alcançando os objetivos dele e voando cada vez mais alto. A sensação é de satisfação e orgulho por ele ser quem é", finaliza.