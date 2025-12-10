Cearense de 12 anos será o único brasileiro a acompanhar lançamento de foguete no Maranhão

O garoto, de apenas 12 anos, será o único brasileiro no evento aeroespacial, que ocorrerá no Maranhão / Crédito: Divulgação/Acervo pessoal

O cearense de 12 anos, João Pedro, mais conhecido como ‘JP das Galáxias’, será o único brasileiro a acompanhar o lançamento do foguete HANBIT-Nano. O garoto, que é natural de Fortaleza, irá representar o País no evento, que ocorrerá no Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), no estado do Maranhão. Lançamento de foguete sul-coreano da base de Alcântara é adiado; VEJA

A missão, intitulada SpaceWard, terá janelas abertas a partir do dia 17 de dezembro. Evento irá transportar satélites e experimentos ao espaço O evento pretende transportar cinco satélites e três experimentos ao espaço. Os dispositivos foram desenvolvidos por universidades e empresas brasileiras e internacionais. Conforme a Agência Espacial Brasileira (AEB), o Centro de Lançamento de Alcântara (CLA) foi fundado em 1983 e é operado pela Força Aérea Brasileira (FAB). É a principal infraestrutura do País voltada a lançamentos espaciais. O equipamento se encontra instalado próximo à Linha do Equador, o que para além da economia de combustível, também permite o recebimento de operações de lançamentos espaciais.

Podem ser realizados no CLA: lançamentos suborbitais, principalmente para a realização de pesquisas em microgravidade; e lançamentos orbitais, capazes de inserir satélites em órbita da Terra. Paixão por astrofísica começou na pandemia João também foi reconhecido como um dos 100 jovens prodígios do mundo. A lista é elaborada pelo Prêmio Global de Crianças Prodígio (GCPA) Sigla para Global Child Prodigy Awards em inglês. , que elege os jovens talentos comprometidos em ampliar os limites da tecnologia e criar soluções inovadoras. A paixão do garoto por astrofísica e engenharia começou na época da pandemia, pois ele precisava arrumar uma distração.

Entre risos, JP conta que o mundo “estava praticamente se acabando” e por isso começou a assistir vídeos sobre o assunto. “Eu já conhecia a matemática e a física, é como se [a astrofísica] fosse uma matéria intermediária entre essas duas (...) Então eu ‘larguei’ a matemática pra focar na física e astrofísica”, conta. Para o garoto, estar presente no evento como o único brasileiro é reflexo das divulgações científicas que ele vem realizando.