Blue Origin se prepara para lançar seu foguete New Glenn após repetidos atrasos

Autor AFP
A Blue Origin, empresa espacial americana propriedade do bilionário Jeff Bezos, tentará mais uma vez nesta quinta-feira lançar seu foguete New Glenn com duas sondas da Nasa acopladas.

O lançamento teve que ser adiado duas vezes na última semana: no domingo devido ao mau tempo na Terra, e na quarta-feira por condições adversas do clima espacial.

A janela de lançamento desta quinta-feira abre às 14h57 (16h57 em Brasília) e dura 88 minutos.

"O carregamento de propelente no New Glenn já está em andamento", indicou a Blue Origin no X.

O potente foguete New Glenn, de 98 metros de altura, está programado para decolar de Cabo Canaveral, Flórida. A missão, denominada ESCAPADE, tem como objetivo estudar a história climática de Marte e preparar o terreno para uma possível exploração humana do planeta vermelho.

Se tudo correr conforme o planejado, as duas sondas gêmeas do New Glenn chegarão à órbita de Marte em 2027.

O lançamento gera grande expectativa devido à competição entre Bezos e Elon Musk, diretor-executivo da empresa espacial SpaceX.

A corrida comercial entre os dois bilionários se intensificou em torno do programa lunar Artemis da Nasa, após a agência espacial americana considerar a possibilidade de excluir a SpaceX devido a atrasos.

O lançamento da Blue Origin será crucial para determinar se a empresa pode alcançar a recuperação do propulsor, o que representaria um avanço técnico para a companhia.

O voo inaugural do New Glenn em janeiro foi considerado um sucesso, já que sua carga útil alcançou a órbita e realizou testes com êxito.

Mas seu propulsor de primeira etapa, que deveria ser reutilizável, não conseguiu aterrissar em uma plataforma no oceano Atlântico e, em vez disso, foi perdido durante a descida.

Em sua segunda tentativa, a Blue Origin tentará recuperar o propulsor. Até agora, apenas a SpaceX conseguiu realizar essa façanha.

