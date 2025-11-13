Blue Origin se prepara para lançar seu foguete New Glenn após repetidos atrasos

A Blue Origin, empresa espacial americana propriedade do bilionário Jeff Bezos, tentará mais uma vez nesta quinta-feira lançar seu foguete New Glenn com duas sondas da Nasa acopladas. O lançamento teve que ser adiado duas vezes na última semana: no domingo devido ao mau tempo na Terra, e na quarta-feira por condições adversas do clima espacial.

A janela de lançamento desta quinta-feira abre às 14h57 (16h57 em Brasília) e dura 88 minutos. "O carregamento de propelente no New Glenn já está em andamento", indicou a Blue Origin no X. O potente foguete New Glenn, de 98 metros de altura, está programado para decolar de Cabo Canaveral, Flórida. A missão, denominada ESCAPADE, tem como objetivo estudar a história climática de Marte e preparar o terreno para uma possível exploração humana do planeta vermelho. Se tudo correr conforme o planejado, as duas sondas gêmeas do New Glenn chegarão à órbita de Marte em 2027.

O lançamento gera grande expectativa devido à competição entre Bezos e Elon Musk, diretor-executivo da empresa espacial SpaceX. A corrida comercial entre os dois bilionários se intensificou em torno do programa lunar Artemis da Nasa, após a agência espacial americana considerar a possibilidade de excluir a SpaceX devido a atrasos. O lançamento da Blue Origin será crucial para determinar se a empresa pode alcançar a recuperação do propulsor, o que representaria um avanço técnico para a companhia.