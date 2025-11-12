Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Blue Origin, empresa de Bezos, adia novamente lançamento de foguete New Glenn

Autor AFP
Tipo Notícia

A Blue Origin, empresa aeroespacial americana de propriedade do bilionário Jeff Bezos, foi obrigada nesta quarta-feira (12) a adiar mais uma vez o lançamento de seu foguete New Glenn, devido a condições adversas do clima espacial.

Este voo, que segue um lançamento inaugural bem-sucedido em janeiro, já havia sido adiado no domingo devido ao mau tempo.

Desta vez, a Nasa postergou o lançamento devido à intensa atividade solar, que gera preocupação com os possíveis efeitos nas cargas úteis, explicou a Blue Origin.

Com 98 metros de altura, o potente foguete New Glenn deve partir de Cabo Canaveral, no estado americano da Flórida, com duas sondas espaciais da Nasa a bordo.

A missão, denominada Escapade, tem como objetivo estudar a história climática de Marte e preparar o terreno para uma possível exploração humana do planeta vermelho.

"O New Glenn está pronto para seu lançamento", disse a Blue Origin no X. "Estamos avaliando oportunidades para estabelecer nossa próxima janela de lançamento."

O sol tem emitido recentemente partículas carregadas que interagem com o campo magnético da Terra. O Centro de Previsão do Clima Espacial emitiu um alerta de tempestade geomagnética "severa" para a quarta-feira.

Esses eventos espaciais resultaram em brilhantes exibições de auroras boreais no céu noturno da América do Norte, chegando até o sul do Texas.

Além do interesse científico desta missão, o lançamento gera grande expectativa devido à competição entre Bezos e Elon Musk, diretor executivo da companhia espacial SpaceX.

A corrida comercial entre os dois bilionários se intensificou em torno do programa lunar Artemis da Nasa, depois que a agência espacial americana considerou excluir a SpaceX devido a atrasos.

