Objeto misterioso que caiu do céu pode ser pedaço de foguete chinês

Restos fumegantes do que poderia ser parte de um foguete chinês foram encontrados por mineiros / Crédito: Western Australia Police Force

Restos carbonizados de um objeto misterioso foram encontrados no último sábado (18/10) em uma estrada remota no Deserto de Pilbara, na Austrália. Descoberto com sinais de ter queimado recentemente, o material desencadeou uma investigação por diferentes agências sobre sua possível origem. A principal suspeita até agora é de que se trate de fragmentos de um foguete chinês.

Os detritos fumegantes de origem não identificada foram encontrados por trabalhadores da mineradora australiana BHP a cerca de 30 quilômetros a leste de Newman, no oeste da Austrália, em uma estrada remota e de acesso limitado, disseram autoridades locais. O caso imediatamente atraiu a atenção de diversas agências, incluindo a Polícia da Austrália Ocidental, a Agência Espacial Australiana e o Departamento de Bombeiros e Serviços de Emergência. Leia mais Minerais de Quixeramobim têm propriedades inéditas, descobre cearense

Fibra de carbono sugere origem espacial Segundo reportagem do jornal britânico The Guardian, análises iniciais sugerem que o objeto, composto principalmente de fibra de carbono, pode ser uma peça estrutural ou um tanque pressurizado de um foguete, do tipo normalmente utilizado para conter combustível ou gases em alta pressão em missões espaciais.

"O objeto continua sob investigação, embora suas características sejam consistentes com detritos de reentrada espacial conhecidos", disse um porta-voz da polícia. "Avaliações técnicas adicionais serão realizadas por engenheiros da Agência Espacial Australiana para auxiliar na identificação de sua natureza e origem." O Departamento de Segurança de Transportes da Austrália confirmou que a descoberta não está relacionada a uma aeronave civil, reforçando a hipótese de origem espacial.