Adolescente de 16 anos é morta a tiros em rodovia em Senador Pompeu

Crime aconteceu na quinta-feira, 4. O suspeito do homicídio segue foragido. A Polícia Civil do Ceará investiga o caso

Uma adolescente de 16 anos foi morta a tiros em uma rodovia no município de Senador Pompeu, a 237,94 quilômetros de Fortaleza. O crime aconteceu na quinta-feira, 4. O suspeito do crime segue foragido.

O POVO apurou que a vítima foi identificada como Isabella Marques Alves da Silva. Ainda não há informações da motivação do crime. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e Perícia Forense do Ceará (Pefoce) foram acionadas para o caso.