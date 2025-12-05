Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Voluntariado em Fortaleza: guia de ONGs e projetos

Dia Mundial do Voluntário: conheça onde participar em Fortaleza?

A ONU escolheu o dia 5 de dezembro para reconhecer o trabalho solidário. Em Fortaleza, diversos projetos são oportunidades para quem deseja doar tempo e ajudar crianças, idosos e animais. Veja lista de iniciativas
Voluntariado: doar parte do seu tempo a outras pessoas em favor de uma causa na qual se acredita. Em 5 de dezembro é celebrado o Dia Mundial do Voluntário, data instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1985 para reconhecer a importância do trabalho solidário e incentivar sua prática.

A ONU define o voluntário como “jovem, adulto ou idoso que, devido a seu interesse pessoal e seu espírito cívico, dedica parte do seu tempo, sem remuneração, a diversas formas de atividades de bem-estar social ou outros campos”.

Para Lívia Firma, voluntária no Jovens Pela Diferença (JPD), o “voluntariado salva”. A jovem compartilha que “estar em um ciclo social onde todos estão movidos por um propósito de servir é muito lindo.”

A organização atua com crianças, pets, idosos e pessoas em situação de rua em Fortaleza, capital do Ceará, com atividades voltadas principalmente ao público infantil.

Lívia completa nove meses de ação pelo projeto e trabalha, na maior parte das vezes, na brinquedoteca. O JPD é dividido entre pintura, brincadeiras livres, salão de beleza e brinquedoteca, com transição entre as equipes quando há baixo número de voluntários.

O projeto visa desenvolver na juventude da Capital a consciência social por meio da caridade. “Experiências que mudam sua visão sobre o mundo, ver além do próprio nariz, entender que todos precisam de escuta, de um olhar atento e se deparar com realidades muito diferentes… com certeza isso te faz crescer”, afirma a jovem.

A ONG realiza ações aos sábados e domingos, de duas a três por fim de semana, e demanda a presença do voluntário em pelo menos uma ação por mês. Para ser voluntário do JPD, é preciso ter de 16 a 27 anos e morar em Fortaleza ou região metropolitana.

Lugares para se voluntariar em Fortaleza

Além do Jovens Pela Diferença, existem vários projetos que atuam auxiliando o próximo. A seguir, confira uma lista de lugares para se voluntariar em Fortaleza:

Lar Torres de Melo

O Lar Torres de Melo é a maior Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) de Fortaleza. Lá, são garantidas qualidade de vida e assistência social para pessoas já na terceira idade.

Com 100 anos de existência, cerca de 200 pessoas estão residindo no lar atualmente. Além de moradia e alimentação, os idosos assistidos recebem atenção integral à saúde e atividades diversas. Para ser voluntário, basta preencher o formulário disponível no site institucional.

ONG Abrace

Criada em 2012 por protetores independentes, a ONG Abrace resgata, acolhe e trata em lares temporários animais abandonados. O nome significa “Amigos e Benfeitores Reabilitando Animais no Ceará”.

O projeto já auxiliou mais de 8 mil cães e gatos. A Abrace não é um abrigo; seu foco é resgatar e cuidar para, em seguida, promover a adoção responsável. 

“Abrace essa causa” e entre para o voluntariado da iniciativa. Basta fazer a pré-inscrição por meio do formulário disponível em suas redes sociais.

Movimento Saúde Mental

O Movimento Saúde Mental (MSM) é uma Organização da Sociedade Civil (OSC) e atua no Grande Bom Jardim, oferecendo diversas atividades à comunidade.

Fundado e liderado pelo psiquiatra e padre Rino Bonvini, o MSM disponibiliza uma Palhoça Terapêutica, onde a população pode acessar gratuitamente massoterapia, auriculoterapia, escalda pés, reiki e outras práticas integrativas.

A Casa AME (Arte, Música e Espetáculo) abriga uma biblioteca comunitária e atividades artísticas, como aulas de instrumentos, arteterapia e oficinas de macramê.

Outro espaço é a Escola de Gastronomia Autossustentável (EGA), que oferece cursos gratuitos em diversas áreas da gastronomia. Há também o Projeto Sim à Vida, voltado ao contra turno escolar, que desenvolve múltiplas habilidades em crianças e adolescentes.

Apesar de ser liderado por um padre, o MSM é uma organização laica. Para se voluntariar, basta entrar em contato e demonstrar interesse.

Seja Luz Fortaleza

O Seja Luz é uma organização não governamental sem fins lucrativos (ONG) que apoia pessoas em situação de vulnerabilidade social, arrecadando e distribuindo doações.

Seu principal trabalho é a entrega de lanches em hospitais para pacientes em tratamento de câncer, pessoas em situação de rua e abrigos de idosos.

Associação Peter Pan

A Associação Peter Pan atua desde 1996 na melhoria de vida de crianças e adolescentes com câncer. Anos depois, inaugurou o Centro Pediátrico do Câncer (CPC), ou Hospital Peter Pan, que funciona em parceria com o Hospital Infantil Albert Sabin.

O voluntariado atua nos Programas de Promoção à Saúde desenvolvidos pela Associação, uma vez por semana, em dia e horário determinados.

Para participar, é necessário ter mais de 18 anos, realizar pré-inscrição e participar de dois treinamentos, um institucional e um específico.

Cabinhas Leitores

O coletivo Cabinhas Leitores realiza mediações de leituras na biblioteca comunitária de mesmo nome, localizada no bairro Padre Andrade, local onde nasceu e cresceu um dos idealizadores do projeto, Rafael Cipriano Torres.

Voltado à juventude periférica da Cidade, o projeto realizou mais de 180 dias de atividades na biblioteca, com a participação de cerca de 2.500 crianças e jovens atendidos ao longo de 2024.

Ser Ponte

Criada em 2020, durante a pandemia da covid-19, a Ser Ponte trabalha com transferência de renda solidária para mulheres que são chefes de família. No primeiro ano de atuação, foram 20 beneficiadas.

Após cinco anos, ampliou seu alcance e agora realiza atividades complementares, como doação de alimentos, brechós comunitários, rodas de conversa e apoio psicológico.

Plataforma Atados

A Atado é uma plataforma nacional que reúne organizações sociais e aponta quando um projeto precisa de voluntário. Basta selecionar a localização de Fortaleza, procurar uma iniciativa que se identifique e monitorar as vagas.

