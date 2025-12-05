Voluntariado em Fortaleza: guia de ONGs e projetos

No Dia Mundial do Voluntario, comemorado em 5 de dezembro, conheça projetos sociais de Fortaleza / Crédito: Reprodução / Partystock / Freepik

Voluntariado: doar parte do seu tempo a outras pessoas em favor de uma causa na qual se acredita. Em 5 de dezembro é celebrado o Dia Mundial do Voluntário, data instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1985 para reconhecer a importância do trabalho solidário e incentivar sua prática. A ONU define o voluntário como “jovem, adulto ou idoso que, devido a seu interesse pessoal e seu espírito cívico, dedica parte do seu tempo, sem remuneração, a diversas formas de atividades de bem-estar social ou outros campos”.

Para Lívia Firma, voluntária no Jovens Pela Diferença (JPD), o “voluntariado salva”. A jovem compartilha que “estar em um ciclo social onde todos estão movidos por um propósito de servir é muito lindo.”

A organização atua com crianças, pets, idosos e pessoas em situação de rua em Fortaleza, capital do Ceará, com atividades voltadas principalmente ao público infantil. Lívia Firma impacta a vida de crianças e adolescentes com seu trabalho voluntário no Jovens Pela Diferença Crédito: Arquivo O POVO Lívia completa nove meses de ação pelo projeto e trabalha, na maior parte das vezes, na brinquedoteca. O JPD é dividido entre pintura, brincadeiras livres, salão de beleza e brinquedoteca, com transição entre as equipes quando há baixo número de voluntários.

O projeto visa desenvolver na juventude da Capital a consciência social por meio da caridade. “Experiências que mudam sua visão sobre o mundo, ver além do próprio nariz, entender que todos precisam de escuta, de um olhar atento e se deparar com realidades muito diferentes… com certeza isso te faz crescer”, afirma a jovem.

A ONG realiza ações aos sábados e domingos, de duas a três por fim de semana, e demanda a presença do voluntário em pelo menos uma ação por mês. Para ser voluntário do JPD, é preciso ter de 16 a 27 anos e morar em Fortaleza ou região metropolitana. E-mail: [email protected]



Instagram: @jovenspeladiferença



WhatsApp: (85) 99665 0106

Lugares para se voluntariar em Fortaleza Além do Jovens Pela Diferença, existem vários projetos que atuam auxiliando o próximo. A seguir, confira uma lista de lugares para se voluntariar em Fortaleza: Lar Torres de Melo

O Lar Torres de Melo é a maior Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) de Fortaleza. Lá, são garantidas qualidade de vida e assistência social para pessoas já na terceira idade. Com 100 anos de existência, cerca de 200 pessoas estão residindo no lar atualmente. Além de moradia e alimentação, os idosos assistidos recebem atenção integral à saúde e atividades diversas. Para ser voluntário, basta preencher o formulário disponível no site institucional.