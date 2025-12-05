Voluntariado em Fortaleza: guia de ONGs e projetos

Dia Mundial do Voluntário: conheça onde participar em Fortaleza?A ONU escolheu o dia 5 de dezembro para reconhecer o trabalho solidário. Em Fortaleza, diversos projetos são oportunidades para quem deseja doar tempo e ajudar crianças, idosos e animais. Veja lista de iniciativas
Voluntariado: doar parte do seu tempo a outras pessoas em favor de uma causa na qual se acredita. Em 5 de dezembro é celebrado o Dia Mundial do Voluntário, data instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1985 para reconhecer a importância do trabalho solidário e incentivar sua prática.
A ONU define o voluntário como “jovem, adulto ou idoso que, devido a seu interesse pessoal e seu espírito cívico, dedica parte do seu tempo, sem remuneração, a diversas formas de atividades de bem-estar social ou outros campos”.
Para Lívia Firma, voluntária no Jovens Pela Diferença (JPD), o “voluntariado salva”. A jovem compartilha que “estar em um ciclo social onde todos estão movidos por um propósito de servir é muito lindo.”
A organização atua com crianças, pets, idosos e pessoas em situação de rua em Fortaleza, capital do Ceará, com atividades voltadas principalmente ao público infantil.
Lívia completa nove meses de ação pelo projeto e trabalha, na maior parte das vezes, na brinquedoteca. O JPD é dividido entre pintura, brincadeiras livres, salão de beleza e brinquedoteca, com transição entre as equipes quando há baixo número de voluntários.
O projeto visa desenvolver na juventude da Capital a consciência social por meio da caridade. “Experiências que mudam sua visão sobre o mundo, ver além do próprio nariz, entender que todos precisam de escuta, de um olhar atento e se deparar com realidades muito diferentes… com certeza isso te faz crescer”, afirma a jovem.
A ONG realiza ações aos sábados e domingos, de duas a três por fim de semana, e demanda a presença do voluntário em pelo menos uma ação por mês. Para ser voluntário do JPD, é preciso ter de 16 a 27 anos e morar em Fortaleza ou região metropolitana.
- E-mail: [email protected]
- Instagram: @jovenspeladiferença
- WhatsApp: (85) 99665 0106
Lugares para se voluntariar em Fortaleza
Além do Jovens Pela Diferença, existem vários projetos que atuam auxiliando o próximo. A seguir, confira uma lista de lugares para se voluntariar em Fortaleza:
Lar Torres de Melo
O Lar Torres de Melo é a maior Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) de Fortaleza. Lá, são garantidas qualidade de vida e assistência social para pessoas já na terceira idade.
Com 100 anos de existência, cerca de 200 pessoas estão residindo no lar atualmente. Além de moradia e alimentação, os idosos assistidos recebem atenção integral à saúde e atividades diversas. Para ser voluntário, basta preencher o formulário disponível no site institucional.
- E-mail: [email protected]
- Instagram: @lartorresdemelo
- Telefone: (85) 3206 6750
ONG Abrace
Criada em 2012 por protetores independentes, a ONG Abrace resgata, acolhe e trata em lares temporários animais abandonados. O nome significa “Amigos e Benfeitores Reabilitando Animais no Ceará”.
O projeto já auxiliou mais de 8 mil cães e gatos. A Abrace não é um abrigo; seu foco é resgatar e cuidar para, em seguida, promover a adoção responsável.
“Abrace essa causa” e entre para o voluntariado da iniciativa. Basta fazer a pré-inscrição por meio do formulário disponível em suas redes sociais.
- E-mail: [email protected]
- Instagram: @ong.abrace
Movimento Saúde Mental
O Movimento Saúde Mental (MSM) é uma Organização da Sociedade Civil (OSC) e atua no Grande Bom Jardim, oferecendo diversas atividades à comunidade.
Fundado e liderado pelo psiquiatra e padre Rino Bonvini, o MSM disponibiliza uma Palhoça Terapêutica, onde a população pode acessar gratuitamente massoterapia, auriculoterapia, escalda pés, reiki e outras práticas integrativas.
A Casa AME (Arte, Música e Espetáculo) abriga uma biblioteca comunitária e atividades artísticas, como aulas de instrumentos, arteterapia e oficinas de macramê.
Outro espaço é a Escola de Gastronomia Autossustentável (EGA), que oferece cursos gratuitos em diversas áreas da gastronomia. Há também o Projeto Sim à Vida, voltado ao contra turno escolar, que desenvolve múltiplas habilidades em crianças e adolescentes.
Apesar de ser liderado por um padre, o MSM é uma organização laica. Para se voluntariar, basta entrar em contato e demonstrar interesse.
- E-mail: [email protected]
- Instagram: @movimentosaudemental
- WhatsApp: (85) 3497 0892
Seja Luz Fortaleza
O Seja Luz é uma organização não governamental sem fins lucrativos (ONG) que apoia pessoas em situação de vulnerabilidade social, arrecadando e distribuindo doações.
Seu principal trabalho é a entrega de lanches em hospitais para pacientes em tratamento de câncer, pessoas em situação de rua e abrigos de idosos.
- E-mail: [email protected]
- Instagram: @sejaluzfortaleza
- WhatsApp: (85) 98506 4940
Associação Peter Pan
A Associação Peter Pan atua desde 1996 na melhoria de vida de crianças e adolescentes com câncer. Anos depois, inaugurou o Centro Pediátrico do Câncer (CPC), ou Hospital Peter Pan, que funciona em parceria com o Hospital Infantil Albert Sabin.
O voluntariado atua nos Programas de Promoção à Saúde desenvolvidos pela Associação, uma vez por semana, em dia e horário determinados.
Para participar, é necessário ter mais de 18 anos, realizar pré-inscrição e participar de dois treinamentos, um institucional e um específico.
- E-mail: [email protected]
- Instagram: @associacaopeterpan
- Telefone: (85) 4008 4109
Cabinhas Leitores
O coletivo Cabinhas Leitores realiza mediações de leituras na biblioteca comunitária de mesmo nome, localizada no bairro Padre Andrade, local onde nasceu e cresceu um dos idealizadores do projeto, Rafael Cipriano Torres.
Voltado à juventude periférica da Cidade, o projeto realizou mais de 180 dias de atividades na biblioteca, com a participação de cerca de 2.500 crianças e jovens atendidos ao longo de 2024.
- E-mail: [email protected]
- Instagram: @cabinhasleitores
- Telefone: (85) 99633 2964
Ser Ponte
Criada em 2020, durante a pandemia da covid-19, a Ser Ponte trabalha com transferência de renda solidária para mulheres que são chefes de família. No primeiro ano de atuação, foram 20 beneficiadas.
Após cinco anos, ampliou seu alcance e agora realiza atividades complementares, como doação de alimentos, brechós comunitários, rodas de conversa e apoio psicológico.
- E-mail: [email protected]
- Instagram: @serpontefortaleza
- Telefone: (85) 98570 8849
Plataforma Atados
A Atado é uma plataforma nacional que reúne organizações sociais e aponta quando um projeto precisa de voluntário. Basta selecionar a localização de Fortaleza, procurar uma iniciativa que se identifique e monitorar as vagas.
- Site: atados.com.br