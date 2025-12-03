Após decisão do júri, mulher acusada de matar esposo PM ganha liberdade em Fortaleza

O crime aconteceu na véspera do Natal, em 23 de dezembro de 2024, na casa do casal / Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

O Tribunal do Júri de Fortaleza condenou, na noite desta terça-feira, 2, Renata Íris de Souza Araújo Pinheiro pela morte do próprio marido, o cabo da Polícia Militar Wagner Sandys Pinheiro de Lima. No entanto, o júri afastou a intenção de matar e a mulher ganhou a liberdade. Na decisão proferida no Fórum Clóvis Beviláqua, nesta terça-feira, 2, o Conselho de Sentença acatou a tese da defesa e desclassificou o crime de homicídio doloso (com intenção de matar) para homicídio culposo (quando não há intenção).